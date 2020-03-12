Virüs durmuyor! Alman vekilde de pozitif çıktı...

MİLLETVEKİLİNİN tatilini geçirdiği Avusturya’da virüsü kaptığı sanılıyor. Yapılan açıklamada, FDP’li siyasetçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bazı milletvekilleri ise hastalık belirtileri nedeniyle meclis çalışmalarına katılmıyor. Bunlardan biri de 38 yaşındaki Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili Florian Post. SPD’li Post, kendisinde hastalık belirtilerinin görüldüğünü, bu yüzden önlem amacıyla evinde kalacağını duyurdu. Post’un virüs taşıyıp taşımadığı ise belli değil.