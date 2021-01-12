Virüs durmuyor... 891 kişi daha hayatını kaybetti

GÜNLÜK vaka sayısı ise 12 bin 802 olarak açıklandı. Son bir günde tespit edilen yeni vakalarla birlikte toplam vaka sayısı 1 milyon 933 bin 826’ya çıktı. Robert Koch Enstitüsü son 24 saat içinde yaklaşık 24 bin 500 kişinin yeniden sağlığına kavuştuğunu ve böylece virüsü yenenlerin sayısının yaklaşık 1 milyon 570 bin olduğunu açıklamasında belirtti. Enstitü, tam rakamı açıklamamakla birlikte aktif hasta sayısının da yaklaşık 322 bin 300 olarak tahmin ediyor.

YOĞUN BAKIM 5 BİN 338

Son bir hafta içinde virüs tespit edilen kişi sayısı ise 136 bin 788’e yükseldi. Bir haftalık değerlendirmede 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı ise 164.5 olarak duyuruldu. Almanya’da yoğun bakım hasta sayısı yine 500 binin üzerinde olduğu belirtildi. Yoğun bakım istasyonunda yatan 5 bin 338 hastasının tedavisi sürüyor. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 81.63’e yükseldi. Aralık ayında başlayan aşılama süreci ise ilerliyor. Şimdiye kadar 600 binden fazla kişinin aşısı tamamlandı.