‘Virüs bitene kadar gösteri yasaklansın’

‘AYKIRI Düşünenler’ adlı girişimin Leipzig kentinde önceki hafta sonu düzenlediği ve 20 bin kişinin katıldığı gösteriye izin verilmesi, yoğun tepki ve eleştirilere hedef olmuştu. Geçen hafta sonu da Frankfurt ve başka kentlerde çok sayıda korona önlemleri karşıtı gösteriler düzenlendi. Polisle göstericiler arasında yer yer olaylar çıktı. Polis maske taşınmayan ve sosyal mesafe kuralına uyulmayan Frankfurt’taki göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve cop kullandı.

Hamburg Eyalet Başbakanı Peter Tscehtscher, ‘Rheinische Post’ gazetesine verdiği demeçte, “Korona krizi boyunca dar sokak ve meydanlarda binlerce kişinin bir araya gelmesine izin verilmemeli” dedi. Küçük gösterilerde gerekli sosyal mesafe ve maske kuralına sıkı sıkıya uyulmasını isteyen Tschentscher, “Eğer kurallara uyulmazsa, polis ve güvenlik güçleri kararlıca müdahale ederek gösteriyi dağıtmalı” diye konuştu.