Virüs benden gitsin, ama bana gelmesin

SON 14 gün içinde riskli bir bölgede kalmış olanlar, Almanya’ya dönüşte havaalanları ya da sınırlarda korona testi yaptırmak zorunda. Görevliler riskli bölgelerden Alman havalimanlarına inen yolcuları daha uçağın kapısında test istasyonlarına yönlendirecekler. Test olmak istemeyenler kendini 14 gün ev hapsine almak zorunda. Aksi takdirde 25 bin Euro’ya kadar para cezası var. Testler ücretsiz. Alman kamuoyu mecburi test kararına tam destek veriyor. Ama testlerin ücretsiz olmasını onaylamıyor. “Tatile gidecek kadar parası olan, test ücretini de öder” diyor.

EŞİTSİZLİK

Hangi ülkeler riskli? Almanya’da salgın hastalıklardan yetkili Robert Koch Enstitüsü internet sayfasında riskli ülke ve bölgeleri listeliyor. Riskli ülkeler listesinde 130 ülke ve bölge yer alıyor. Buna Türkiye de dahil. Gerçi Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye’de turistik Antalya, Aydın, İzmir ve Muğla illeri için seyahat uyarısını kaldırdı. Ama Türkiye bir bütün olarak riskli ülkeler listesinde.

Gelelim uygulamaya:

Türkiye hariç diğer tüm riskli bölgelerden gelenler havalimanlarında ücretsiz test yaptıracak. Ama Türkiye’den dönenler testleri gelmeden önce Türkiye’de yaptırmak zorunda. Testlerin geçerlilik süresi en fazla 48 saat. 48 saati aşmış olan testler geçerli değil. Uçaklar elinde negatif olduğuna dair testi bulunmayan yolcuyu almayacaklar.

Test masraflarını da yolcuların kendileri karşılayacak.

Türkiye hariç riskli bölgelerden dönenlerin testi pozitif çıkması halinde, Almanya’da karantinaya girecek veya tedavi edilecek.

Türkiye’de test sonucu pozitif çıkanlar, Türkiye’de kalacak ve orada tedavi görecek.

Almanya Dışişleri Bakanı bu şartlar altında Türkiye’de dört ili seyahat uyarısı kapsamından çıkardı.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Sosyal Demokrat Partili (SPD).



HAKSIZLIK

İkinci bir haksızlık ise Almanya’dan yurt dışına çıkarken, bir test mecburiyeti yok. Yurt dışına çıkan biri de virüs taşıyor olabilir. Nitekim Yunanistan, İspanya, İtalya, Fransa gibi ülkelerde turizmle birlikte korona vakaları da yükseldi.

Alman makamları diyor ki, tatilden dönüşlerde virüs getirenlerin oranı yüzde 2.5’in üzerinde. Bu rakam çok yüksek.

Ama virüs götürenlerin oranı bilinmiyor. O zaten ilgilendirmiyor.

Bu anlayış ve uygulamanın mantığı şu: Virüs benden çıkıp gitsin, ama geri dönmesin.

O zaman nerede kaldı o dilimizden düşürmediğimiz sosyal adalet?