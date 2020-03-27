Virüs Belarus'ta futbolu durduramıyor!
Avrupa liglerinin tamamına yakını corona virüs salgını nedeniyle askıya alınırken, Belarus ise ligin 2. hafta maçlarını beklemeye başladı.
Tüm dünyada etkisini gösteren corona virüs salgını futbol hayatını da durma noktasına getirdi. Avrupa'nın 5 büyük liginin askıya alındığı dönemde son olarak Türkiye'de de spor branşları ertelendi. Salgına karşı tüm ligler tedbirlerini artırırken, Doğu Avrupa ülkesi Belarus'ta sezon devam ediyor. 16 takımlı Belarus Premier Ligi'nin ilk hafta maçlarında geçen sezon ligi ikinci bitiren Bate Borisov deplasmanda Energytyk-BDU takımına 3-1 mağlup olmuştu. Kariyerinde Arsenal ve Barcelona başta olmak üzere birçok kulüpte forma giyen, Türkiye'de ise Konyaspor ve
Gençlerbirliği'nde top koşturan Belaruslu Alexander Hleb ise ülkesini eleştirmiş ve, "NHL ertelendiğinde birçok oyuncu oynamak için Rusya'ya gitti. Belki Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo da oynamaya devam etmek için Belarus'a gelir, öyle değil mi?" demişti.
Maçların seyircili olarak devam edeceği Belarus Premier Ligi'nde ise yeni haftanın programı şöyle:
27 Mart
Torpedo BelAZ - Belshina
Ruh Brest - Energetik-BGU
28 Mart
Slutsk - Dinamo Brest
Slavia Mozyr - BATE Borisov
Minsk - Dinamo Minsk
Gorodeya - Shakhtyor
29 Mart
Smolevichy - Isloch Minsk
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