Virüs Belarus'ta futbolu durduramıyor!

Tüm dünyada etkisini gösteren corona virüs salgını futbol hayatını da durma noktasına getirdi. Avrupa'nın 5 büyük liginin askıya alındığı dönemde son olarak Türkiye'de de spor branşları ertelendi. Salgına karşı tüm ligler tedbirlerini artırırken, Doğu Avrupa ülkesi Belarus'ta sezon devam ediyor. 16 takımlı Belarus Premier Ligi'nin ilk hafta maçlarında geçen sezon ligi ikinci bitiren Bate Borisov deplasmanda Energytyk-BDU takımına 3-1 mağlup olmuştu. Kariyerinde Arsenal ve Barcelona başta olmak üzere birçok kulüpte forma giyen, Türkiye'de ise Konyaspor ve

Gençlerbirliği'nde top koşturan Belaruslu Alexander Hleb ise ülkesini eleştirmiş ve, "NHL ertelendiğinde birçok oyuncu oynamak için Rusya'ya gitti. Belki Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo da oynamaya devam etmek için Belarus'a gelir, öyle değil mi?" demişti.

Maçların seyircili olarak devam edeceği Belarus Premier Ligi'nde ise yeni haftanın programı şöyle:

27 Mart

Torpedo BelAZ - Belshina

Ruh Brest - Energetik-BGU

28 Mart

Slutsk - Dinamo Brest

Slavia Mozyr - BATE Borisov

Minsk - Dinamo Minsk

Gorodeya - Shakhtyor

29 Mart

Smolevichy - Isloch Minsk