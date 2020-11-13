Virüs aşıyla hemen bitmeyecek!

ALMAN televizyon kanalı ZDF’te Maybrit İllner’in sunduğu programda, korona salgınına karşı aşının salgının sona ermesinde yeterli gelip gelmeyeceği tartışıldı. Virüs uzmanları Jonas Schmidt Chanasit, Peter Kremsner, Etik Komisyonu Başkanı Alena Buyx, iç hastalıkları uzmanı Stefan Kluge’nin katıldığı oturumda, korona önlemleri de tartışma konusu oldu. Virüs uzmanı Jonas Schmidt Chanasit, karantinadan karantinaya koşulması stratejisini eleştirdi ve daha çok insanların kendi sorumluluğuna ağırlık verilmesi gerektiğini savundu. Bunun için sosyal mesafe ve hijyen kurallarının daha iyi anlatılması gerektiğini söyleyen virolog Jonas Schmidt Chanasit’e Etik Komisyonu Başkanı Alena Buyx itiraz etti. Buyx, korona vakalarının hızla arttığı bir dönemde tedbirlerin insanların kendi sorumluluğuna bırakılmasının yanlış olacağını vurguladı ve vaka sayıları düşmeden bu uygulamanın mümkün olamayacağını belirtti.

‘DİKKATLİ OLMALIYIZ’

Uzmanlar açık oturumda Prof. Uğur Şahin’in geliştirdiği aşı haberinin çok mükemmel bir haber olduğunu vurguladı, ama etki süresinin önemli olduğuna dikkat çekti. Etik Komisyonu Başkanı Buyx, “Aşının hangi yaş grubunda ne kadar süre etkili olacağı sorusu önemli” dedi. İç hastalıkları uzmanı Stefan Kluge, aşının yan etkilerinin belirleyici olacağını kaydetti ve “Temkinli olmalıyız. Araştırmanın tam sonucunu beklemeliyiz” diye konuştu. Uzmanlar, aşının salgında sonun başlangıcı olacağını, ancak salgını tam sonlandırmanın zaman alacağını vurguladı.