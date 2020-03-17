Virüs Almanya’yı teslim alıyor

ANCAK federal sistemle yönetilen ülkede hükümet, merkezi karar almakta zorlanıyor. Eyaletler farklı tedbir kararları alabiliyor. Federal hükümet Bakanlar Kurulu ile eyalet hükümetleri Bakanlar Kurulu, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirleri görüştü. Sokağa çıkma yasağı şimdilik yok, ancak halk zorunlu olmadığı sürece sosyal temaslardan uzak durmaya çağrıldı: ALINAN KARARLAR

* Tüm okul ve yuvalar pazartesi gününden itibaren tatil.

* Süpermarketler hafta içi ve cumartesi günleri gece saat 22.00’ye kadar, pazar günleri ise saat 12.00-18.00 arası açık kalacak.

* Pazarlar, eczaneler, sağlık ocakları, benzin istasyonları, bankalar, postaneler, çamaşır yıkama salonları ve toptancılar açık bulunacak.

* Dükkânlar, restoranlar en erken sabah saat 06.00’da açacak ve en geç saat 18.00’de kapanacak. Masalar arası mesafe 1.5-2 metre arasında olacak. KAPALI MEKANLAR

* Bar, kulüp, diskolar.

* Tiyatro, opera, konser, müze, fuar, sergi salonları.

* Hayvanat bahçeleri, spor ve oyun salonları.

* Alışveriş merkezleri

* Genelevler.

* Yüzme havuzları.

* Kiliseler, camiler ve sinagoglar ibadete kapalı.

* Dernekler, toplantı yerleri SINIRLI ZİYARET

* Hastaneler ve yaşlı bakımevlerinde ziyaretler sınırlandı. Ziyaretler günde bir kez ve en fazla bir saatle sınırlı.

* Solonum sorunu olan hastalara ziyaret yasağı.

* Eyaletler bu tedbirleri ne zamandan itibaren uygulamaya koyacağına kendileri karar verecek.

5 ÜLKEYLE SINIR KAPANDI

Almanya, Fransa, Danimarka, İsviçre, Avusturya ve Lüksemburg sınırlarında pazartesi sabah saat 08.00’den itibaren kontroller başlattı. Beş ülke sınırlarından mal akışı hariç turistik girişlere izin verilmeyecek. Alman vatandaşları giriş yapabilecek. Ancak gerekli olmayan durumlarda insan girişine sınır polisleri izin vermeyecek. Bireysel olarak Almanya’ya geçmek isteyenler karşı da Avusturya sınırına “Lütfen iki hafta evinizde kalın” tabelası asıldı. ‘ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ’

Almanya’da süpermarketlerde birçok ürün rafları boş kalırken, hükümet yetkilileri gıda tedarikinde bir darboğaz yaşanmayacağı sözü verdi. Mal akışında bir sorun olmadığı ve sıkıntı yaşanmayacağını belirttiler. Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun, “Ekonomik yaşamda bir sıkıntı olmayacak. Vatandaşlar endişelenmesin. Ben ihtiyacım kadar alışveriş yapıyorum” dedi. Ancak Almanya Ticaretçiler Birliği (HDE) nakliyatta küçük aksamaların mümkün olabileceğini söyledi. HDE müdürü Stefan Genth, “Pazarda yeteri kadar ürün mevcut. Bazı ürünlerde geçici olarak darboğaz kaçınılmaz” dedi. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier halkı günlük yaşamı kısıtlayan tedbirleri anlayışla karşılamaya çağırdı. Bu önlemlerin hayat kurtarmak için alındığını belirten Steinmeier, “Virüsün üstesinden geleceğiz” dedi.