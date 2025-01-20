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Vilsbiburg’da yerel ve genel konular görüşüldü!

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#AVRUPADAN HABER#Vilsbiburg#Anja König
Vilsbiburg’da yerel ve genel konular görüşüldü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 12:20

Vilsbiburg’da yerel konulara dair bilgi alışverişi yapmak ve genel meseleleri değerlendirmek amacıyla Muslim Gemeinde tarafından organize edilen etkinlik yoğun bir katılımla gerçekleşti.

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ETKİNLİĞE Vilsbiburg Belediye Başkanı Sibylle Entwistle, Almanya Parlamentosu milletvekili adayı Anja König, SPD Vilsbiburg Başkanı Annika Hagn ve Belediye Meclis üyeleri Sabine Fuhrtmayer-Şendöl ile Martina Strohhofer katıldı. Belediye Başkanı Sibylle Entwistle, Vilsbiburg’un trafik sorunları, ilkokul durumu, elektrik ve emlak vergileri ile mülteci evi gibi birçok konuda katılımcılardan gelen soruları içtenlikle yanıtladı. Başkan, bu konularla ilgili belediye çalışmalarını detaylı bir şekilde açıkladı.

GENEL KONULAR VE SİYASET
Milletvekili adayı Anja König, siyasi sorulara samimiyetle cevap vererek katılımcılardan büyük beğeni topladı. König, parlamento adaylığı süreciyle ilgili çalışmalarını paylaşırken, kendisine başarı dilekleri iletildi. Genç siyasetçi ve SPD Vilsbiburg Başkanı Annika Hagn ise gençleri siyasete ilgi göstermeye davet etti. Hagn, özellikle Vilsbiburg için vizyon sahibi bireylerin şehir çalışmalarına katılım sağlamasının önemine vurgu yaptı. 50 kişinin katıldığı etkinlik, saat 20.00’de başladı ve kadın kollarının hazırladığı ikramlar ile gençlik kollarının servisiyle renklendi. Program saat 22.30’da yemek faslıyla sona erdi. Dernek Başkanı Mustafa Uçar, etkinliğe katılan tüm misafirlere teşekkür ederek organizasyonun önemine dikkat çekti. Bu tür buluşmaların, yerel ve genel meselelerde toplumun bilinçlenmesine katkı sunduğu vurgulandı. Vilsbiburg’da yerel konulara dair bilgi alışverişi yapmak ve genel meseleleri değerlendirmek amacıyla Dernek tarafından organize edilen etkinlik yoğun bir katılımla gerçekleşti.

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#AVRUPADAN HABER#Vilsbiburg#Anja König

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