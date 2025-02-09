Vilsbiburg’da mülteci yerleştirme planına tepkiler büyüyor

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VILSBIBURG Girişim Grubu, Andreas Finkenzeller, Sandra Steigenberger ve Daniela Zehentbauer öncülüğünde Müslim Gemeinde Derneği’ni ziyaret ederek konu hakkında bilgilendirmede bulundu. Görüşmeye Müslim Gemeinde Dernek Başkanı Mustafa Uçar, yardımcıları İbrahim Uçan ve Mehmet Taner ile yönetim kurulu üyeleri Ahmet Satılmış, Murat Yener, Muammer Çağlayan ve Kemal Taner katıldı. İmam Hatip Fatih Erçin de toplantıda hazır bulundu.





‘AİLECE YERLEŞTİRMELERİ DESTEKLİYORUZ’

Dernek Başkanı Mustafa Uçar, “Ailece kalacak mültecileri destekliyoruz ancak kontrolsüz ve potansiyel sorun oluşturabilecek gençlerin topluca yerleştirilmesi bizler için de problem teşkil ediyor” dedi. Yönetim kurulu üyelerinden Murat Yener, mültecilerin bazı durumlarda birkaç hafta sonra aniden ortadan kaybolduklarını belirterek bu durumun toplumda sıkıntı yarattığını ifade etti.

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MEDYA RÖPORTAJLARI PLANLANIYOR

Önümüzdeki süreçte yerel radyo ve televizyon kanallarında konuyla ilgili röportajların yapılacağı açıklandı. Müslim Gemeinde Derneği’nden bir yönetici de bu girişime destek amacıyla görevlendirilecek. Gelişmelerin yakından takip edilmesi bekleniyor.