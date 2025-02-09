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Vilsbiburg’da mülteci yerleştirme planına tepkiler büyüyor

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#Vilsbiburg#Almanya#AVRUPADAN HABERLER
Vilsbiburg’da mülteci yerleştirme planına tepkiler büyüyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 09:59

Almanya’nın Bavyera eyaletindeki Vilsbiburg kasabasında, 215 genç erkek mültecinin yerleştirilmesinin planlandığı erkekler lojmanı, kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Yaklaşık 12 bin 500 nüfuslu kasabada bu girişime karşı 3 bin 500 imza toplandı.

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VILSBIBURG Girişim Grubu, Andreas Finkenzeller, Sandra Steigenberger ve Daniela Zehentbauer öncülüğünde Müslim Gemeinde Derneği’ni ziyaret ederek konu hakkında bilgilendirmede bulundu. Görüşmeye Müslim Gemeinde Dernek Başkanı Mustafa Uçar, yardımcıları İbrahim Uçan ve Mehmet Taner ile yönetim kurulu üyeleri Ahmet Satılmış, Murat Yener, Muammer Çağlayan ve Kemal Taner katıldı. İmam Hatip Fatih Erçin de toplantıda hazır bulundu.

Vilsbiburg’da mülteci yerleştirme planına tepkiler büyüyor

‘AİLECE YERLEŞTİRMELERİ DESTEKLİYORUZ’
Dernek Başkanı Mustafa Uçar, “Ailece kalacak mültecileri destekliyoruz ancak kontrolsüz ve potansiyel sorun oluşturabilecek gençlerin topluca yerleştirilmesi bizler için de problem teşkil ediyor” dedi. Yönetim kurulu üyelerinden Murat Yener, mültecilerin bazı durumlarda birkaç hafta sonra aniden ortadan kaybolduklarını belirterek bu durumun toplumda sıkıntı yarattığını ifade etti.

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Vilsbiburg’da mülteci yerleştirme planına tepkiler büyüyor

MEDYA RÖPORTAJLARI PLANLANIYOR
Önümüzdeki süreçte yerel radyo ve televizyon kanallarında konuyla ilgili röportajların yapılacağı açıklandı. Müslim Gemeinde Derneği’nden bir yönetici de bu girişime destek amacıyla görevlendirilecek. Gelişmelerin yakından takip edilmesi bekleniyor.

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#Vilsbiburg#Almanya#AVRUPADAN HABERLER

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