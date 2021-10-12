Vicdansızlığın bu kadarına pes: Berinay bebek için toplanan bağışlar çalındı!

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YAKLAŞIK 7 aydır Berinay için Almanya ve Avrupa çapında bağış toplayan ‘Engelsizsizsiniz’ derneği üyesi Fadik Çiçekdağı, kumbaranın Ludwigsburg’da bir döner büfesinde çalındığını belirtirken, “Bu vicdansızlıktır” dedi. Çiçekdağı, Berinay için Türkiye ve dünya çapına başlatılan bağış kampanya kapsamında şu ana kadar tedavi için gereken miktarın yüzde 30’unun karşılandığını ifade etti.