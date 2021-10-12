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HABERLERAvrupa Haberleri

Vicdansızlığın bu kadarına pes: Berinay bebek için toplanan bağışlar çalındı!

#SMA#Ludwigsburg#Engelsizsizsiniz
Vicdansızlığın bu kadarına pes: Berinay bebek için toplanan bağışlar çalındı

Ankara Keçiören’de yaşayan ve SMA Tip 1 ölümcül kas hastalığına yakalanan 16 aylık Berinay bebek için Almanya’da bağış kampanyası başlatan ‘Engelsizsiniz’ derneğinin bağış kumbarası çalındı.

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YAKLAŞIK 7 aydır Berinay için Almanya ve Avrupa çapında bağış toplayan ‘Engelsizsizsiniz’ derneği üyesi Fadik Çiçekdağı, kumbaranın Ludwigsburg’da bir döner büfesinde çalındığını belirtirken, “Bu vicdansızlıktır” dedi. Çiçekdağı, Berinay için Türkiye ve dünya çapına başlatılan bağış kampanya kapsamında şu ana kadar tedavi için gereken miktarın yüzde 30’unun karşılandığını ifade etti.

Vicdansızlığın bu kadarına pes: Berinay bebek için toplanan bağışlar çalındı
‘ÜMİTLER VE EMEKLER VARDI’
Fadik Çiçekdağı, son dönemlerde SMA hastası bebekler için kamuoyunda bir hassasiyet oluştuğunu söylerken, “Çalınan kumbara bizi maalesef çok üzdü. Orda Berinay ve ailesi için büyük ümitler ve yardım eden herkesin emeği vardı. Ümidimizi kaybetmiyoruz, inandığımız yolda devam etmek için herkesin yardımına ihtiyacımız var. Berinay 2 yaşına gelmeden ve 13.5 kiloyu geçmeden ilacını alması gerekiyor. Yoksa maalesef onu kaybedeceğiz” dedi.
Vicdansızlığın bu kadarına pes: Berinay bebek için toplanan bağışlar çalındı
HAFTADA 400 EURO PARA BİRİKİYOR
Fadik Çiçekdağı, kumbaranın Ludwigsburg’un en işlek caddesindeki bir döner büfesinde konduğunu ve haftada ortalama 400 euro para biriktiğini kaydetti. Parayı çalan kişinin kamera kayıtlarına yakalandığını ifade eden Çiçekdağı, görüntülerin polise teslim edildiğini belirtti. Kumbaranın çalınması üzerine sosyal medyada büyük tepki oluştuğunu anlatan Çiçekdağı, bağışta bulunmak isteyenlerin @berinay_smatıp1 instagram hesabından takip edebilceklerini kaydetti.

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#SMA#Ludwigsburg#Engelsizsizsiniz