Vicdan yoksunu cani, saldırı anını sırıtarak izledi

İLK gün güvenlik gerekçesiyle yaklaşık iki saat geç başlayan duruşma bu kez zamanında başladı. Mahkeme hakimi görüntülerin izlenmesi sırasında ölenle iki kurbanın yakınlarının ve yaralı kurtulanların fenalık geçirebilecekleri ihtimali üzerine salonda psikolojik destek sağlayacak uzmanlar bulundurdu. Altı uzman duruşma boyunca salonda kaldı. Irkçı sanık Balliet, saldırıyı sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlamıştı. Mahkemede gösterilen video görüntüsü Balliet’in “Ben Yahudi katliamının yaşandığına inanmıyorum” sözleriyle başladı. Otomobilin önünden tesadüfen geçtiği sırada otomatik silahla taranan 40 yaşındaki Jana L.’nin görüntüleri gösterildiği sırada davada müdahil olarak katılanlardan dört kişi salonu terk etti. Kısa süre sonra iki kişi daha salondan çıktı. ÜÇ NEDEN SAYDI

Salonu peş peşe terk edenlerin tümünün de kadın müdahiller oluduğu dikkat çekti. Irkçı sanık ise görüntüleri soğukkanlılıkla ve sırıtarak izledi. Neden sırıttığıyla ilgili ise kendi açıklama yaptı. Sanık yapılan bazı esprilere gülümsediğini söyledi. Görüntüler izlendikten sonra savcı ırkçı sanığa “Görüntüleri neden canlı yayma gereği duydunuz” diye sordu. Sanık üç nedenden dolayı cevabını verirken şunları söyledi: “Birinci neden silahların nasıl çalıştığını herkesin görmesini istedim. İkinci neden moral yükseltmek içindi. Üçüncü neden ise saldırının görünmesi içindi.” Bilirkişi sanığın cezai ehliyetinin tam oluduğu yönünde mahkemeyi bilgilendirdi. 18 duruşma ön görülen davada kararın ekim ayında çıkması bekleniliyor.