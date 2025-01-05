VFB Stuttgart’a baba transfer!

Haberin Devamı

Almanya'nın köklü Şampiyonlar Ligi ekiplerinden VFB Stuttgart, futbol okulunun antrenör kadrosuna deneyimli bir ismi kattı. Alman Fitness ve Spor Akademisi'nden A-Lisans mezunu olan Osman Kamışoğlu, futbol okulunda antrenör olarak görev yapmaya başladı. Kamışoğlu, spor bilimi ve antrenman metodolojileri konusunda geniş bir uzmanlığa sahip. Eski Bayern Münih doktoru Müller Wohlfahrt tarafından geliştirilen CarioScan ölçümleri ve Powerplate gibi modern antrenman tekniklerinde uzmanlığıyla dikkat çekiyor.