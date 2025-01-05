VFB Stuttgart’a baba transfer!

Temel IŞIK / STUTTGART
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 11:24
Almanya'nın köklü kulübü VFB Stuttgart, futbol okulunun antrenör kadrosuna, Alman Fitness ve Spor Akademisi'nden A-Lisans mezunu olan Osman Kamışoğlu'nu katarak adından daha fazla söz ettireceğe benziyor. Kamışoğlu’nun oğlu Levent Kamışoğlu da 4 yaşından bu yana VFB Stuttgart Futbol Okulu’nda eğitim alıyor.
Almanya'nın köklü Şampiyonlar Ligi ekiplerinden VFB Stuttgart, futbol okulunun antrenör kadrosuna deneyimli bir ismi kattı. Alman Fitness ve Spor Akademisi'nden A-Lisans mezunu olan Osman Kamışoğlu, futbol okulunda antrenör olarak görev yapmaya başladı. Kamışoğlu, spor bilimi ve antrenman metodolojileri konusunda geniş bir uzmanlığa sahip. Eski Bayern Münih doktoru Müller Wohlfahrt tarafından geliştirilen CarioScan ölçümleri ve Powerplate gibi modern antrenman tekniklerinde uzmanlığıyla dikkat çekiyor.
Osman Kamışoğlu'nun oğlu Levent Kamışoğlu
da 4 yaşından bu yana VFB Stuttgart Futbol Okulu’nda eğitim alıyor. Baba-oğulun birlikte aynı çatı altında futbol dünyasında daha fazla gündem olması bekleniyor.
Osman Kamışoğlu'nun antrenörlük kariyeri ve oğlu Levent'in VFB Stuttgart'taki futbolculuk gelişimi, futbol camiasında merakla takip ediliyor. Baba-oğulun ilerleyen yıllarda futbol piyasasında adından daha fazla söz ettireceğine kesin gözüyle bakılıyor.