Veysel Karani Camii’ne çirkin saldırı

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HÜRRİYET’e konuşan Veysel Karani Camii Dernek Başkanı Aytekin Elmas, şunları söyledi: “Caminin giriş kapısını kıran saldırganlar içeriye girerek bilgisayar ve diğer bazı eşyaları tahrip ettiler. Gece, cemaatin olmadığı saatlerde yaşanan saldırıyı devriye gezen emniyet görevlileri fark etmiş ve caminin kapısına not bırakmışlar. Hocamızın da bize haber vermesiyle olaydan haberdar olduk. Ne yazık ki, camimizin güvenlik kamerası yoktu. İnşallah saldırganlar bir an önce hukuk önünde hesap verirler, polisten beklentimiz bu. Köln Başkonsolosumuz Hüseyin Kantem Al ve din işleri ataşemiz camiye gelerek bizleri ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Olay polise intikal ettirildi ve gerekli inceleme başlatıldı.” Bilgisayarlara ve camideki bazı eşyalara zarar veren saldırganlar, bir Kur’an-ı Kerim’i de tahrip etti.

