Verona’nın genç futbolcusu tren istasyonunda elektrik akımına kapıldı

İtalya’da Hellas Verona forması giyen 18 yaşındaki futbolcu Andrea Gresele’nin, tren hattında yaşadığı kaza sonrasında yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

Cumartesi günü arkadaşlarıyla birlikte tren istasyonuna giden Gresele’nin, Porta Vescovo istasyonunda sabit bir trenin tepesine tırmandığı ve yüksek gerilim hattı kablolarına temas ettikten sonra 4 metre yükseklikten yere düştüğü ortaya çıktı.

Genç futbolcunun yapılan ilk kontrollerinde, omuriliğinin kırık olduğu belirtilirken, beyinde de ödeme rastlanıldı. Acil olarak ameliyata alınan Gresele’nin halen yoğun bakımda olduğu açıklandı.

Olay nasıl yaşandı?

Gresele’nin olayıyla ilgili soruşturmayı yürüten müfettişler, genç futbolcunun tren hattının yanındaki bir evde partiye katıldığını tespit etti. Sabaha karşı 03:00 sularında evden ayrılan Gresele’nin, Porta Vescovo istasyonunda duran bir vagona tırmandığı ve elektrik akımının olduğu kablolardan birine dokunduğu için şoke maruz kaldığı açıklandı.

4 metre yükseklikten yere düşen ve başını yere vurduğu için kafa travması geçiren Gresele’nin bir elinin yandığı ve omuriliğinin kırıldığı belirtildi. Olayın hemen ardından arkadaşları sağlık çalışanlarına haber verirken 18 yaşındaki futbolcu, Borgo Trento hastanesinin yoğun bakım ünitesinde entübe halde.

Oyun oynamak için…

Olayın nasıl olduğuna dair detayları araştıran polis ekipleri, Gresele’nin bütün arkadaşlarını sorguya aldı. Yapılan görüşmeler neticesinde, genç futbolcunun arkadaşlarıyla oyun oynama amacıyla tren vagonuna tırmandığı görüşü ortaya çıkıyor.

Gresele’nin yanı sıra diğer gençlerinde vagona tırmandığı öğrenilirken bir görgü tanığı olayı şu sözlerle anlatıyor:

“Belki de karanlıkta kabloların alçak olduğunu fark etmedi. Birden çocukların çığlık attığını ve yardım istediklerini duydum.”

“En büyük maçını kazan”

Konuyla ilgili Twitter’dan paylaşım yapan Verona kulübü, “Hepimiz seninleyiz, yakınların, seni önemseyen herkes. Hadi Andrea!” ifadelerini kullandı. Verona’nın ezeli rakipleri de genç futbolcuya destek mesajı yayınlarken “Hadi Andrea, bu zor anında seninleyiz. En büyük maçını kazan” notu paylaşıldı.

Verona altyapısında yetişen ve sağ bek mevkisinde forma giyen Gresele, yükselen formuyla Kasım ayında Cagliari ile oynanan İtalya Kupası mücadelesinde forma şansı bulmuştu.

Aynı yerde, aynı kaza..

Öte yandan yapılan araştırmalarda; aynı bölgede ve aynı şekilde Temmuz 2019’da da 15 yaşındaki bir çocuğun ağır şekilde yaralandığı öğrenildi. Trenin üzerinde yürüyen ve güç kaynağını fark etmeyen genç kız, elektrik akımına kapılarak ölümden dönmüştü.