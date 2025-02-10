Veri merkezlerinin artışı, iklim hedeflerini riske atabilir

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Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşu Fosil Yakıtların Ötesi (Beyond Fossil Fuels), veri merkezleri ve yapay zekânın toplum, ekonomi ve çevre üzerindeki etkilerini tartışmak üzere bugün dünya liderleri ve büyük teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Paris’te yapılacak Yapay Zekâ Zirvesi öncesinde, veri merkezlerinin Avrupa’daki enerji dönüşümüne etkisine ilişkin yeni analizini yayımladı. Buna göre, Avrupa’daki veri merkezlerinin, elektrik talebini 2030’a kadar yüzde 160’a varan seviyede artırabileceği hesaplanıyor. Bu rakam, İspanya’nın 2022’deki toplam elektrik tüketiminden daha fazla bir tüketime karşılık geliyor.

Elektrik talebindeki bu artışın, kıtada gaz altyapısında genişlemeye yol açabileceği ya da elektrik talebini karşılayabilmek için diğer sektörlerde fosil yakıtlara talebi artırabileceği tahmin ediliyor.

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EMİSYONLARI ARTIRMA RİSKİ VAR

Yeni veri merkezlerinin enerji ihtiyacının büyük ölçüde gazdan karşılanması halinde, Avrupa Birliği’ndeki (AB) yeni veri merkezlerinin 2030’a kadar toplam 121 milyon ton ilave emisyona yol açabileceği hesaplanıyor. Bu artış da İtalya, Almanya ve Birleşik Krallık’ta 2024’te gaz santrallerinin neden olduğu toplam karbondioksit emisyonu miktarına denk geliyor.

İklim krizinin daha da kötüleşmesini önlemek için veri merkezlerinin yarattığı ekstra elektrik talebinin fosil yakıtlarla değil yenilenebilir enerjiyle karşılanması gerekiyor. Ancak yeni veri merkezleri, ekonominin diğer sektörleri için halihazırda planlanmış yenilenebilir enerjiyi tüketirse bu durumun diğer endüstrilerin karbonsuzlaşma çabalarını yavaşlatma ve emisyonları artırma riski bulunuyor.

BÜYÜME SINIRLANDIRILMALI

Fosil Yakıtların Ötesi Uluslararası Kurumsal Kampanyacısı Jill McArdle, raporun sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, “Avrupa’nın elektrik sistemi operatörleri enerji dönüşümünün gerekliliklerini karşılamaya ve Avrupa’nın iklim hedeflerine ulaşmaya çalışırken yeni veri merkezlerinin artan elektrik talebi ciddi bir zorluk oluşturabilir” uyarısında bulundu. Veri merkezlerinin elektrik talebini gazdan karşılaması halinde iklim krizinin derinleşebileceğini dile getiren McArdle, “Bunu önlemek için yeni veri merkezlerindeki genişleme, ek yenilenebilir enerji yatırımlarıyla eş zamanlı ilerlemeli. Teknoloji şirketleri talep artışlarını iklim bilimiyle uyumlu hale getiremiyorsa bu büyüme sınırlandırılmalı.” ifadelerini kullandı.

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YÜZDE 30’UNA ULAŞACAK

Sivil toplum kuruluşu Friends of the Earth İrlanda Politika Değişikliği Başkanı Jerry MacEvilly de söz konusu bulguların bir uyarı olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: “Halihazırda İrlanda’da, veri merkezlerinin 2030 yılına kadar toplam elektrik talebinin yüzde 30’una ulaşacağı, ihtiyaçlarını karşılamak için tedarik edilen yenilenebilir enerjiden çok daha hızlı büyüyeceği ve elektrik şebekesindeki kısıtlamaları aşmak için gaz şebekesine bağlanacağı tahmin ediliyor. AB düzeyinde ve İrlanda’daki bu bulgular, büyük teknoloji şirketleriyle ilgili bir gerçeklik kontrolü yapılması ve yeni veri merkezleri için gaz bağımlılığını önlemek amacıyla özel bir AB politikasının oluşturulması gerekliliğini ortaya koyuyor.” ​​​​​​