Vergi ve çocuk parası reformu! Enflasyon etkisi dengeleniyor

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YEŞİLLER Partisi milletvekili Sven-Christian Kindler, yasa ile aileler ve çalışan kesimin gelirlerinin belirgin şekilde artacağını ifade etti. Tasarının ilk olarak FDP’li eski Maliye Bakanı Christian Lindner tarafından hazırlandığı belirtilirken, Lindner, “Devlet enflasyondan kazanç sağlayan bir taraf olmamalı” diyerek, bu yasanın bu durumu önlediğini savundu. Meclis’teki görüşmelerde SPD ve Yeşiller, FDP’nin diğer ekonomik teşvikleri tasarıdan çıkarttırmasını sert şekilde eleştirdi. SPD ve Yeşiller, yatırım teşviklerinin ve işletmelere yönelik daha iyi amortisman imkânlarının yasadan çıkarıldığını vurguladı. CDU milletvekili Fritz Güntzler ise, çıkarılan düzenlemelerin fazla bürokratik karmaşa yarattığını savundu.

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VERGİ ARTIŞINA YOL AÇMASINI ÖNLEYECEKYasa, 2024 yılı Ocak ayından itibaren, vatandaşların gelirlerindeki enflasyon etkisinin dolaylı bir vergi artışına yol açmasını önleyecek. Gelir vergisi tarifesinde bazı noktalar, artışları dengelemek amacıyla yeniden düzenlendi. Buna göre vergiden muaf tutulan temel gelir sınırı 312 Euro artırılarak 12 bin 096 Euro’ya çıkarıldı. Bu tutar, 2026 yılında 12 bin 348 Euro’ya yükselecek. Benzer şekilde diğer gelir dilimlerinde de düzenleme yapılarak, daha yüksek vergi oranlarının devreye girmesi geciktirilecek. Ancak, en yüksek vergi dilimi olan “zengin vergisi” sınırı sabit tutuldu. Dayanışma vergisi için muafiyet sınırı da yeniden ayarlandı.

ÇOCUK PARASI 5 EURO ARTIYOR

Yasa tasarısı kapsamında çocuk parası 2025 yılı başından itibaren 5 Euro artırılarak çocuk başına 255 Euro olacak. Ayrıca, çocuk başına tanınan vergi muafiyeti 60 Euro artırılarak 6 bin 672 Euro’ya yükseltildi. Düşük gelirli ailelere sağlanan çocuk yardımına ise 5 Euro eklenerek toplamda 25 Euro’ya çıkarıldı. Yeşiller’in yaptığı hesaplamalara göre, iki çocuklu ve 60 bin Euro yıllık gelire sahip bir aile 2024 yılında 306 Euro tasarruf sağlayacak. Çocuk parası ve vergi muafiyetinde 2026 yılında da bir güncelleme yapılması bekleniyor. Yasanın maliyetinin, 2025 yılında devlete 7.2 milyar Euro, ilerleyen yıllarda ise yıllık 13.5 ila 14.8 milyar Euro arasında olacağı öngörülüyor.