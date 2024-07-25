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PARLAMENTO yaz tatili öncesi yapılan son Bakanlar Kurulu toplantısında özellikle dar gelirlilerin yükünü azaltacak vergi reformuna onay çıktı. Yeni düzenlemeye göre vergiden muaf yıllık gelir dilimi 2024 yılı için 180 Euro artırılarak 11 bin 784 Euro’ya yükseltildi. Vergiden muaf yıllık gelir diliminin 2025 yılı başında 300 Euro artırılarak 12 bin 84, 2026 yılında da 12 bin 336 Euro’ya yükseltilmesi de karara bağlandı. Federal Maliye Bakanı Christian Lindner, vergiden muaf gelir diliminin artırılmasında ilk planda 5.8 milyona yakın emeklinin yararına olacağını söyledi.

ÇOCUK PARASI DA ONAYLANDI

Bakanlar Kurulu aynı zamanda çocuk parasının 2025 yılı ocak ayı itibariyle 250 Euro’dan 255 Euro’ya yükseltilmesini de onayladı. Aynı zamanda çocuklu aileler için vergiden muaf dilimin 2024 yılında 6 bin 212 Euro’ya, 2025’te 6 bin 672 ve 2026’da 6 bin 828 Euro’ya yükseltilmesi de kararlaştırıldı. Öte yandan çalışan çiftler için şimdiye kadar geçerli olan 4. ve 5. sınıf vergilendirme sisteminden vazgeçilerek kazançları ne olursa olsun eşit miktarda vergi kesintisi için 2030 yılı itibariyle 4. sınıf uygulamasına geçilmesi de öngörüldü.