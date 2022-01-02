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HABERLERAvrupa Haberleri

Vergi mükelleflerinin yükü azalacak!

#Almanya#Christian Lindner#AVRUPADAN HABERLER
Vergi mükelleflerinin yükü azalacak

Federal Maliye Bakanı Christian Lindner, yeni yılda hazırlayacakları düzenlemeyle, vergi mükelleflerinin vergi yükünü ciddi anlamda azaltacaklarını belirtti. Bild am Sonntag gazetesine konuşan Lindner, “Bu yasama döneminde insanları ve orta ölçekli işletmeleri 30 milyar euronun üzerinde rahatlatacağız“ dedi.

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LINDNER, örnek olarak emekli primlerinin tamamının vergi diliminden düşüleceğini söyledi. Bakan Lindner ayrıca korona vergi yasasıyla, birtakım yardımların da yapılacağını kaydetti. Bakan Lindner, 2022 ve 2023 yılında şirketin yaptığı zararın önceki yılların karıyla denkleştirileceğini belirtirken, “Pandemi döneminde kimse vergi borçlarıyla perişan olmamalı” dedi.

TASARRUF ÇAĞRISI
Aynı zamanda Hür Demokrat Parti FDP Başkanı olan Maliye Bakanı Lindner, 2023’ten itibaren borç frenine tekrar tam olarak uyma hedefini yeniden teyit etti. “Pandemiden sonra sağlam kamu maliyesine geri dönmeliyiz” diyen Lindner, kabinedeki meslektaşlarını tutumlu olmaya çağırdı. Mali açıdan 2022’deki hareket alanını dar olduğunu ifade eden Lindner, “Sadece daha önce elde ettiğimiz refah dağıtılabilir“ dedi. Salgın sonrasında Almanya’nın, sağlam kamu maliyesine geri dönmek zorunda kaldığını kaydeden Lindner, “Genç nesle karşı sorumluluğumuz var” diye konuştu.

YENİ VIP SALONUNA GEREK YOK
Maliye Bakanı tasarrufla ilgili açıklamasına somut örnek olarak Berlin’de gecikmeli olarak açılan BER Havalimanı’nı gösterdi. Lindner, burada 50 milyon euroya yapılması planlanan hükümetin VİP ağırlama salonundan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. Bakan, “Resmi devlet konukları ve bakanlar için yeni bir ağırlama binasını gerekli görmüyorum“ dedi. Lindner, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un yeni bir karşılama binası yönündeki talebini gözden geçirmesini istedi. Şu andaki geçici ağırlama salonunun yeterli olduğunu belirten Lindner, “Yeni karşılama salonundan feragat, vergi mükelleflerinin parasını dikkatli şekilde kullandığımızın bir işareti olabilir“ dedi.

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