Vergi muafiyetlerinde geriye dönük artış var

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DEĞERLİ okurlarımız, yenilikler listemizi vergi mükelleflerini yakından ilgilendiren bir haberle başlamak istiyorum: 2024 yılı için temel vergi muafiyeti (Grundfreibetrag) ve çocuk muafiyeti (Kinderfreibetrag) geriye dönük olarak artırılıyor. Temel vergi muafiyeti (yıllık gelirden vergilendirilmeyen kısmı) 2024 yılı için geriye dönük olarak 180 Euro artarak 11 bin 784 Euro’ya yükseliyor (eşler için 360 Euro artışla 23 bin 568 Euro). Çocuk muafiyeti 228 Euro tutarından artarak 6 bin 612 Euro’ya çıkacak (ebeveyn başına 3.306 Euro). Çalışanlar için bu artış aralık maaş bordrosunda hissedilecek. Yıllık en az 34 Euro gelir vergisi ödeyen bekarlar için 34 Euro, yıllık geliri brüt 40 bin Euro’dan başlayan evli çiftler için en az 68 Euro tutarında vergi iadesinde artış olacak. Serbest çalışanlar için bu artış 2024 gelir vergisi beyannamesinde hissedilecek derecede artacaktır.Avrupa genelinde farklı şarj kablolarıyla yaşanan karmaşa nihayet 28 Aralık 2024’te sona erecek. USB-C adı verilen şarj kablosu, Avrupa Birliği genelinde bu tarihten itibaren kabloyla şarj etme özelliğine sahip olan tüm akıllı telefonlar, dijital kameralar, kulaklıklar, tabletler, taşınabilir oyun konsolları, klavyeler, e-kitap okuyucular, navigasyon cihazları, kulaklıklar ve taşınabilir hoparlörler için standart hale geliyor. 2026 yılından itibaren bu standart dizüstü bilgisayarlar için de geçerli olacak.

EYALETLER KIŞ TATİLİNE GİRİYOR

Bu ay, Almanya’da yaşayanlar için dinlenebilecekleri tatil günleri şunlar olacak: 25 Aralık Çarşamba ve 26 Aralık Perşembe günleri, Almanya genelinde resmi tatil olan birinci ve ikinci Noel günleridir. Kendinize beş gün izin alarak 21.12.2024 (cumartesi) ile 01.01.2025 (çarşamba) tarihleri arasında toplamda 12 gün yıl sonu tatil keyfi yaşayabilirsiniz.

Bu ay ayrıca milyonlarca öğrenci ve öğretmen bu ay Noel tatiline giriyor. İlk tatil 19 Aralık’ta Schleswig-Holstein’da başlıyor. İşte Noel tatili tarihleri şöyle:

* Baden-Württemberg: 23.12.2024 – 04.01.2025

* Bavyera: 23.12.2024 – 03.01.2025

* Berlin: 23.12.2024 – 31.12.2024

* Brandenburg: 23.12.2024 – 31.12.2024

* Bremen: 23.12.2024 – 04.01.2025

* Hamburg: 20.12.2024 – 03.01.2025

* Hessen: 23.12.2024 – 10.01.2025

* Mecklenburg-Vorpommern: 23.12.2024 – 06.01.2025

* Aşağı Saksonya: 23.12.2024 – 04.01.2025

* Kuzey Ren-Vestfalya: 23.12.2024 – 06.01.2025

* Rheinland-Pfalz: 23.12.2024 – 08.01.2025

* Saarland: 23.12.2024 – 03.01.2025

* Saksonya: 23.12.2024 – 03.01.2025

* Saksonya-Anhalt: 23.12.2024 – 04.01.2025

* Schleswig-Holstein: 19.12.2024 – 07.01.2025

* Thüringen: 23.12.2024 – 03.01.2025

Kiracılar için yıl sonu hesapları yaklaşıyor

Almanya’da hesap dönemi bitiminden itibaren en geç 12 ay içinde ev sahiplerinin ek gider hesaplarını (Nebenkostenabrechnung) göndermeleri gerekiyor. Örneğin, 2023 işletme yılı için son tarih 31 Aralık 2024’tür. Aksi takdirde ev sahibinin kiracılarına yönelik talepleri geçersiz hale gelir. Ancak, sözleşmeye bağlı olarak farklı dönemler de ek gider hesabı göndermek mümkün olabilir. Temel olarak, yalnızca kira sözleşmesinde belirtilmiş olan ek giderler için yıl sonu hesabı kiracılara gönderebilir.

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ARAÇ SİGORTASINDA ÖZEL FESİH HAKKI

Normalde araç sigortaları bir yıl geçerlidir. Ancak, diğer sigortaların aksine, araç sigortasında 30 Kasım’a kadar yalnızca bir ay önceden bildirim yaparak fesih mümkündür, yani genelde olduğu gibi üç ay önceden değil. Ancak, sigorta sağlayıcısı primleri artırırsa, aralık ayında da sigortayı değiştirmek mümkündür. Bu durumda, özel fesih hakkı devreye girer.

ENFLASYON PRİMİ 2024 SONUNA KADAR MÜMKÜN

Almanya’da 2022 ile 2024 arasında yaklaşık 26 milyon çalışan enflasyon dengeleme primi aldı. İşveren, bu gönüllü ödemeyi düzenli gelire ek olarak bir kez veya taksitler halinde yapma imkanına sahip. 31 Aralık 2024’e kadar ödenebilecek olan bu prim, 3 bin Euro’ya kadar vergi ve sosyal güvenlik kesintilerinden muaf tutuluyor.

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VERGİ VEYA SÜRESİ SONA ERİYOR

Almanya’da yıl sonu genellikle vergi beyanı dönemidir. Bilindiği gibi vergi beyannamesinin gönüllü verilmesi dört yıl geriye dönük olarak mümkündür. 2020 vergi yılı için bu beyanname hâlâ 31 Aralık 2024’e kadar bağlı bulunulan vergi dairesine gönderilebilir. Bu sayede hatırı miktarda vergi iadesi söz konusu olabilir. Federal Alman İstatistik Ofisi’ne göre son yıllarda vergi mükellefi başına ortalama vergi iadesi miktarı yaklaşık 1.000 Euro tutmuştu.

YENİ ÜRÜN GÜVENLİĞİ GELİYOR

Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği, 2001’den beri yürürlükte olan Avrupa düzeyindeki Genel Ürün Güvenliği Direktifi’nin yerini alıyor. Yönetmelikle, ürün güvenliğinde yeni dijital ve teknolojik zorluklara uygun bir şekilde yanıt verilmeye çalışılıyor. Bu düzenleme sayesinde, tüketicilere yalnızca güvenli ürünlerin sunulmasının sağlanması hedefleniyor.

Yenilikler arasında, tehlikeli bir ürünün geri çağrılması durumunda tüketicilerin daha iyi bilgilendirilmesi yer alıyor. Ayrıca, ürün satın alımı sırasında kaydedilen iletişim bilgileri aracılığıyla tüketicilerin bu gibi durumlar hakkında derhal bilgilendirilmesi gerekiyor. Çevrimiçi alışveriş platformu sağlayıcılarının ürün güvenliği konusunda, şikayetler veya tehlikeli ürünlere dair bildirimler gibi konularda tüketicilerle doğrudan ve hızlı iletişim kurulmasını sağlayan merkezi bir iletişim noktası oluşturmaları gerekiyor.

Söz konusu yönetmelik, Avrupa Birliği’ne üye olan tüm ülkelerde doğrudan uygulanacak ve 13 Aralık 2024’te yürürlüğe girecek.

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BUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

SÜRÜCÜ EHLİYETLERİ DEĞİŞİYOR

Almanya’da araba ehliyetleri, sürücü belgesi sahibinin doğum tarihi ve sürücü belgesinin düzenlenme tarihine göre değiştiriliyor. Gelecek haftaki yazımda kimlerin Ocak 2025’te ehliyetlerini değiştirmesi gerektiğine değineceğim. Bu vesileyle tüm okurlarımıza güzel ve bol keyifli bir hafta sonu diliyorum.