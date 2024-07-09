‘Vergi kolaylığı planı ‘sosyal dinamit’tir!’

Haberin Devamı

FEDERAL Maliye Bakanı Christian Lindner (FDP), göçmenler için ilk üç yılda önce yüzde 30, sonra yüzde 20, daha sonra da yüzde 10 vergi indirimi öngörüyor. Ancak hükümetin planı siyasette muhalefetin yanı sıra toplumun diğer kesimlerinden de tepki çekti. CDU/CSU Meclis Grubu’nun ekonomi politikası sözcüsü Julia Klöckner, bunun ‘yerli vatandaşlara karşı ayrımcılık’ olduğu, bu tür bir ayrıcalıklı muamelenin birinci ve ikinci sınıf işçiler yaratacağı eleştirisinde bulundu. Aşırı sağcı AfD ve Sol Parti de böyle bir düzenlemeye kesinlikle karşı çıkıyor. Aynı şekilde Alman Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Yasmin Fahimi de hükümetin planını eleştirdi. Fahimi bu planı “Sosyal dinamit” olarak yorumladı.



Haberin Devamı

CİDDİ VASIFLI İŞ GÜCÜ AÇIĞI VAR

Ancak hükümetin yabancı kalifiye personel için vergi sübvansiyonu henüz kesinleşmedi. Bu, federal hükümetin ekonomik büyümeyi artırmayı amaçladığı önlem paketinin parçası olacak. Almanya’da nüfusun giderek yaşlanması ve daha az sayıda genç insan olması nedeniyle, bazı branşlarda ciddi personel açığı bulunuyor. Özellikle bilişim ve sağlık sektörlerinde ciddi bir vasıflı iş gücü açığı var. Kalifiye yabancı personel açığı birçok Avrupa ülkesinde büyük sorun teşkil ediyor. Vasıflı işçileri kazanabilmek için Hollanda ve Avusturya gibi bazı Avrupa ülkeleri de cazip şartlar sunuyor. Bu iki ülke yurt dışından gelecek vasıflı işçilere vergi kolaylığı sağlıyor.