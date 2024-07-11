Vergi indirimine itiraz etti

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FEDERAL Çalışma Bakanı Hubertus Heil (SPD), Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada koalisyon liderlerinin planından ‘pek memnun olmadığını’, ekonomiye yönelik bir büyüme paketinin parçası olacak bu önerinin daha yakından incelenmesi gerektiğini söyledi. Heil, önerinin fikir sahibi olarak partisi Federal Maliye Bakanı Christian Lindner (FDP) ve Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck (Yeşiller) olduğunu belirterek, “Bu ülkede emeğin değeri aynı olmalıdır” dedi ve vergi indirimini kalifiye iş gücü açığını kapatmak için uygun bir araç olarak görmediğini belirtti. RTL ve ntv yayın kuruluşlarına verdiği demeçte, vergi indiriminin Almanya’ya gelme kararında belirleyici faktör olmadığını ifade eden Heil, “Bürokratik engelleri ortadan kaldırmamız, vize verilmesini hızlandırmamız ya da mesleki tanınırlığı arttırmamız gerekiyor” dedi.

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DAHA FAZLA ÇABA GÖSTERMELİ

FDP ise Heil’in itirazlarını sert bir dille eleştirdi. FDP Federal Meclis Grubu bütçe uzmanı Christoph Meyer, “Hubertus Heil’in yorumları Almanya’yı bir iş merkezi olarak geliştirmek için hiçbir işe yaramıyor” dedi. Yüksek nitelikli işçiler için vergi teşviklerinin artık ‘AB’nin iş gücü açığını çözmek için bir yapı taşı’ olduğunu vurgulayan Meyer, “Heil, istihdamın ateşlenmesini sağlamak için daha fazla çaba göstermeli. Sadece Sosyal İşler Bakanı olmak yerine nihayet Çalışma Bakanı olmalı” sözleriyle eleştirdi.

SPD ve Yeşiller Partisi’nin işçi ve sosyal haklar uzmanı siyasetçileri de yabancı kalifiye personele vergi kolaylığı önerisini eleştirdi. Yeşiller’den Beate Müller-Gemmeke “İş yasamızda eşit muamele ilkesinin olmasının iyi bir nedeni var” diyerek yabancı vasıflı işçilere vergi kolaylığına karşı çıktı.

DOĞU’DA SORUN OLABİLİR

Thüringen İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Georg Maier (SPD) de Tagesspiegel’e verdiği demeçte yabancı vasıflı işçilerin vergi statülerinin iyileştirilmesi planlarına ‘çok şüpheci’ yaklaştığını söyledi. Maier, “Bu durum özellikle Doğu’da adalet konusunda yeni tartışmalara yol açabilir” uyarısında bulundu. Saksonya’nın SPD’li Sosyal İşler Bakanı Petra Kopping ise verdiği demeçte “Yabancı vasıflı işçiler için daha iyi vergi muamelesi yapılacağını pek sanmıyorum” dedi. Çok sayıda muhalif siyasetçi daha önce vergi iadesini eleştirmişti. CDU/CSU’nun ekonomi politikaları sözcüsü Julia Klöckner bunu ‘vatandaşlara karşı ayrımcılık’ olarak nitelendirmişti.

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BÜROKRASİ AZALTILMALI

Alman Ekonomi Uzmanları Konseyi Başkanı Monika Schnitzer ise plana destek verdi ve sadece vergi teşviklerinin yeterli olmadığını söyledi. Schnitzer, Rheinische Post’a verdiği demeçte, “Yabancı vasıflı iş gücü için uluslararası rekabette cazip olabilmek için vergi teşvikleri yardımcı olabilir. Ancak Almanya’da işe başlamanın önündeki bürokratik engeller hızla azaltılmazsa en iyi teşvikler bile işe yaramaz” dedi.

Vergi indirimiyle Almanya’nın acilen ihtiyaç duyulan vasıflı iş gücü için daha cazip hale getirilmesi amaçlanıyor. Buna göre, yeni gelen uzmanların brüt maaşlarının yüzde 30, 20 ve 10’unun ilk üç yıl boyunca vergiden muaf olmasını öngörüyor. Bunun için alt ve üst ücret sınırları belirlenecek.