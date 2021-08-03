‘Vergi indirimi ahlaki değil’

ESKİ Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerden Mecklenburg-Vorpommer’in Wismar kentinde düzenlenen seçim kampanyası etkinliğine katılan Scholz, CDU/CSU’nun planlarının 30 milyar euro vergi kaybı anlamına geleceğine dikkati çekerken, pandemiyle mücadelede daha fazla paraya ihtiyaç duyulan bu dönemde bunu doğru bulmadığını söyledi. Böyle bir dönemde işletmelerden ve varlıklılardan daha az vergi alınmasının devletin taze borç yükünü büyük ölçüde artıracağını hatırlatan Olaf Scholz, “CDU/CSU’nun planlarının finansmanı hem mümkün değil hem de ahlaki değil” dedi. CDU/CSU KARARLI

Kovid-19 krizinin atlatılması için karara bağlanan 400 milyar euro hacimli devlet yardımını savunan Scholz, bu sayede milyonlarca iş yerinin korunduğunu hatırlattı. 2008’de dünya genelinde yaşanan mali kriz sonrası olduğu gibi, Almanya’nın pandemi krizinden de büyük yaralar almadan çıkacağını belirten Scholz, bunun için toplumun her kesiminin dayanışma sergilemesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Scholz’un eleştirilerine rağmen CDU/CSU’nun ise işletmelerin net kazançlarından alınacak vergi oranının yüzde 25’e düşürülmesinde kararlı olduğu açıklandı.