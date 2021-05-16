Vergi beyanname süresi 3 ay daha uzatıldı

KONUYLA ilgili yapılan açıklamaya göre muhasebe danışmanı olmayan normal vatandaşların temmuz sonuna kadar öngörülen gelir vergisi ibraz süreleri 3 ay daha uzatılarak 31 Ekim 2021 tarihine çıkarıldı. Mali müşavirlerle çalışan özel ve tüzel kişilerin ise muhasebe yükünün aşırılaşması nedeniyle 1 Mart 2022’e kadar olan beyanname sürelerinin 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatlmasına karar verildi. Mali müşavir ve yeminli muhasebecilerin müvekilleri adına yaptıkları korona yardımı gibi ek işlemler nedeniyle yoğun çalışma temposunda oldukları, bu nedenle vergi ibraz sürelerinin uzatılmasının yerinde olacağı kaydedildi.