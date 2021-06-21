Vergi artışına da taze borca da hayır!

Almanya’da 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlere 100 günden daha az bir süre kala Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Parti’leri (CDU/CSU) de seçim programlarını ilan etti. ‘Kardeş partiler’ olarak bilen CDU ile CSU yöneticileri, üye ve delegelerin de desteğini akarak 139 sayfalık seçim programını karara bağladı. ‘İstikrar ve Yenilenme Programı-Modern bir Almanya için Birlikte’ başlıklı seçim programında, pandemi döneminde yaşanan sıkıntıların zarar görmeden atlatılması için vergi artışına da, taze borç alınmasına da karşı olunduğunun altı çizildi.

‘İMKÂNSIZ DİYE BİR ŞEY YOK’

Seçim programının tanıtımında konuşan Birlik Partileri Başbakan adayı ve CDU genel Başkanı Armin Laschet, dünyaya açık, modern bir Almanya’dan yana olduklarını belirtti. “Artık Almanya’da imkânsız diye bir şey yok” diyen Laschet, Almanya’yı aktif bir şekilde şekillendireceklerini kaydetti. Popülarizme, aşırılığa yer olmayacağını da vurgulayan Laschet, “Çeşitlilikten yana tutum alan Alman milli takımını ve oyuncuların dışlayan AfD’li siyasetçiyi görünce utanıyorum” dedi. Ebeveynlerin kökenine bakmadan herkesin eşit kariyer hakkına sahip olacağını ifade eden Laschet, “Çeşitlilik şanstır” diye konuştu.

‘FİKRİ VAR AMA TECRÜBESİ YOK’

CSU Genel Başkanı Markus Söder ise konuşmasında Yeşiller Partisi’ne yüklendi. Söder, Yeşiller partisinin yükselişinin sona erdiğini ve Birlik Partileri’nin gerisinde yer aldığını ifade etti. Markus Söder, Birlik Partileri’nin kararlılık gösterirken Yeşiller partisinin hatalar yaptığına dikkat çekerek, “Yeşiller’in çok fikri var ama tecrübesi yok” dedi. Birlik Partileri olmadan Almanya’da hükümet kurulamayacağını ifade eden Söder, istihdamı tehlikeye atmadan iklimi koruyacaklarını belirtirken, “İklim koruması için Yeşiller’e ihtiyacımız yok” dedi.

İşte parti programında bazı önemli başlıklar:

VERGİ

‘Solidaritätszuschlag’ adı verilen Dayanışma Vergisi adım adım ortadan kaldırılacak. Yüksek gelir grubundaki yüzde 42’li gelir vergisi sabit kalacak.

EMEKLİLİK

Emeklilik yaşı 67 olarak kalacak. Ancak iki rötuş planlanıyor. Minijob’larda emeklilik primi kesilecek. Bundan sonra işletme emekliliği yerine devlet destekli ‘Standart emeklilik paketi’ olacak.

NÖTR İKLİM-SANAYİ ÜLKESİ

Almanya’nın 24 yıl içinde iklime zarar veren zehirli gazlardan arındırılması hedefleniyor. Birlik Partileri şu andaki koalisyon hükümetinde karara bağlanan iklim koruma programını uygulayacak.

KONUT

Birlik Partileri ailelerin ev sahibi olmasını kolaylaştırmak istiyor. Ailelerin konut alımında faiz ödemelerinde destek olmayı hedefliyor. Konut alanların aldıkları evde kendilerinin ikamet etmesi durumunda konut alma vergisinden muaf tutulması öngörülüyor.