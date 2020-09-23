ver.di ‘iş bırakma’ eylemini tüm ülkeye yaymak istiyor

SENDİKA toplu sözleşme görüşmelerinde işverene karşı elini güçlendirmek ve işverene baskı yapmak amacıyla uyarı grevi kartını daha etkili şekilde kullanmayı planlıyor. Sendika Başkanı Frank Werneke “Önümüzdeki günlerde ve haftalarda sendika üyesi tüm çalışanlara, ülke genelinde uyarı grevlerine katılmaları yönünde çağrıda bulanacağız” dedi. Sendika özellikle hastane çalışanlarının uyarı grevlerine katılmasını önemsiyor. Hastane çalışanlarının yapacağı uyarı grevinin kendilerine büyük güç katacağını düşünen sendika yönetimi, bu yolla işveren temsilcilerini toplu sözleşme masasında taleplerini kabul etmeye zorluyor.

CUMA GÜNÜ DE YAPILACAK

Sendika yönetiminin çağrısına uyan Berlin ve Brandenburg’daki yuva çalışanları çarşamba günü iş bıraktı. 24 yuvada tüm gün uyarı grevi gerçekleşti. Aralarında Berlin’in de bulunduğu bazı eyaletlerde kamuya ait iş yerlerinde cuma günü uyarı grevleri yapılacak. Salı günü Bavyera, Baden Württemberg ve Kuzey Ren Vestfalya başta olmak üzere bazı eyaletlerde kamu çalışanları bir günlük iş bırakma eylemini yapmıştı. Sendika ve kamu yöneticileri şimdiye kadar iki kez toplu sözleşme masasına oturdu. Her iki görüşmeden de bir sonuç çıkmadı. Kamu yöneticileri sendika temsilcilerine ücret zammı ile ilgili herhangi bir öneride bulunmazken, sendika temsilcileri çalışanların ücretlere en az 150 euro olmak koşuluyla yüzde 4.8 oranında zam talep ediyor.