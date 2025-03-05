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Venedik Karnavalı sona erdi

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#ALMANYA#Venedik#AVRUPADAN HABERLER
Venedik Karnavalı sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 14:40

Dünyanın en eski karnavallarından ‘Venedik Karnavalı’ sona erdi.

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İtalya’nın kanallarıyla ünlü kenti Venedik’te dünyanın en eski karnavallarından ‘Venedik Karnavalı’nı yerinde görmek için bölgeye giden turistler, geleneksel kostüm ve maskeleriyle şehrin dar kaldırımlarındaki eğlencelere ortak oldu. ‘Büyük Kanal’ üzerinde 14 Şubat’ta düzenlenen geçit töreniyle başlayan karnavalın tarihi yaklaşık 9 asır öncesine dayanıyor. Bu yılki teması, ünlü Venedikli maceracı ve yazar Giacomo Casanova’nın 300’üncü doğum günü dolayısıyla ‘Casanova Zamanı’ olarak belirlenen karnaval, dün sona erdi.

Venedik Karnavalı sona erdi

Venedik Karnavalı sona erdi

Venedik Karnavalı sona erdi


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#ALMANYA#Venedik#AVRUPADAN HABERLER

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