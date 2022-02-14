Venedik Karnavalı büyüleyici görüntülerle başladı

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Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnara, salgın nedeniyle kısıtlı etkinliklerin yer aldığı karnavalla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu karnavalla özellikle çocuklara bir umut mesajı göndermeyi çok istedik. Karnaval kapsamında etkinlikler ve yarışmalara ek olarak, şehrin farklı bölgelerinde de birçok gösteri olacak” dedi. Venedik La Fenice Tiyatrosu’nun set yapımcısı Massimo Checchetto’nun sanat yönetmenliğinde sürecek olan karnavalda düzenlenecek etkinlikler, hem sokak gösterileri hem de sosyal medyada canlı yayınlanacak performanslardan oluşacak. Programda konserler, müzik performansları, çocuklar için kukla, akrobasi ve palyaço gösterileri de yer alıyor. Bu etkinlikler, 24 Şubat-1 Mart tarihleri arasında ‘Fat Week’ (şişman hafta) olarak adlandırılan zaman diliminde gerçekleşecek.

Salgın kapsamında gerçekleşen karnavalın en geleneksel etkinliklerinden bazıları tedbirler nedeniyle iptal edildi. Her yıl pazar sabahı Büyük Kanal’da gerçekleşen su geçit töreni bu yıl yapılmayacak. Meleğin, kartalın ve aslanın uçuşu gösterileri de salgın kapsamında iptal edilen etkinlikler arasında yer aldı.