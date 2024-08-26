‘Veli temsilcisi olun’

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FÖTED’in 1995 yılından beri velileri eğitim konusunda bilgilendirdiği ve destek verdiği belirtilen açıklamada şöyle denildi: “FÖTED çocuklarımızın Almanya eğitim sisteminde özellikle başarılı bir eğitim alabilmeleri için çaba göstermiştir ve göstermektedir. FÖTED, bunun yanı sıra ana dil eğitiminin yaygınlaşması ve eğitim sistemindeki dışlanmalara karşı çalışmalar yapmaktadır. Önümüzdeki okul döneminde de FÖTED ile üye dernek ve birlikleri sizlere Almanya çapında destek vermeye hazırdır. Sizlerin de bildiği gibi okul başlangıcının ilk aylarında sınıf ve okul veli temsilcilikleri seçimleri yapılmaktadır. Bu seçimlere aktif katılmak ve temsilci adayı olmak, çocuklarımızın sorunlarının okullarda daha iyi takip edilmesine ve haklarının korunmasına büyük katkı sağlayacaktır. Haklarımızı kullanmaktan çekinmeyelim, temsil edilen değil, temsil eden veli olalım. Veli temsilcilikleri seçimleri ve eğitimle ilgili diğer sorularınız için telefon ve e-posta ile FÖTED’e başvurabilirsiniz. Gerektiğinde sizi çeşitli eyaletlerdeki dernek ve birliklerimize ya da yetkili eğitim kurumlarına yönlendireceğiz. 2024-2025 eğitim yılınız güzel geçmesini ve tüm çocuklara başarılar dileriz.”