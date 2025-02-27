Veli Dernekleri Federasyonu güçlü bir gelecek için buluştu

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FEDERASYON yönetim kurulu üyelerinden Genel Başkan Güner Öztel, Başkan Yardımcısı Güven Toymaz, Nurcan Mengüç, Aysun Schuler, Burak Uçar, Amine Korkmaz, Gökmen Korkmaz, Kürşat Gür ve Tuncay Çolak’ın yanı sıra Denetleme Kurulu’ndan Turgut Mutlu’nun katıldığı toplantı, bölgedeki dernekler tarafından büyük ilgi gördü. Genel Başkan Güner Öztel ve Başkan Yardımcısı Güven Toymaz’ın yaptığı sunumlarda, federasyonun temel çalışma alanları ve hedefleri detaylı şekilde açıklandı. Ana dil dersleri ve Anadil Kongresi’nin amaçlarının yanı sıra, 25 Mayıs 2025’te Stuttgart’ta düzenlenecek Türk Kültür Günleri kapsamında gerçekleştirilecek Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları hakkında da bilgilendirme yapıldı.

GENÇLİK ÇALIŞMALARI VE EĞİTİM PROJELERİ

Toplantıda, gençlik kolları ve üniversiteli gençlerle yapılacak ortak çalışmalar, bölge ziyaretleri, Türkçe derslerine katılımı artırmaya yönelik kampanyalar, derneklerin kurumsallaşması, proje yazılımları ve Erasmus projeleri gibi konular detaylı şekilde ele alındı. Federasyon, bölgedeki derneklerle bu konular üzerine fikir alışverişinde bulunarak, ortak hareket etme konusunda iş birliği yollarını değerlendirdi.

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BÖLGESEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Zoom çevrimiçi platformu üzerinden gerçekleştirilen toplantının son bölümünde, bölgelere özgü gelişmeler, çözüm bekleyen sorunlar ve derneklerin talepleri ele alındı. Katılımcılar, federasyon ile bölgesel dernekler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve karşılaşılan sorunlara yönelik ortak çözüm stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

TÜRKÇE DERSLERİNE KATILIMI ARTIRMA ÇALIŞMALARI

Federasyon, Türkçe ve Türk kültürü derslerine katılımın artırılması için kültür ve sanatın derslere olan katkısına dikkat çekti. Derslerin sosyal medya üzerinden tanıtımı, Alman makamları ile iş birliği süreçleri ve Eğitim Ataşeliği ile koordinasyon konularının önemi vurgulandı. Bu doğrultuda, bölge ziyaretlerinin artırılması ve Türkçe derslerinin daha fazla ilgi görmesi hedef olarak belirlendi. Toplantı, derneklerin aktif katılımıyla tamamlanırken, ilerleyen süreçte benzer bilgilendirme ve istişare toplantılarının düzenlenmeye devam edeceği belirtildi.