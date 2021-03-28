Vekillerin ek gelirlerine sıkı denetim

BUNA göre; bir milletvekili bir ay içinde ek işten 1000 eurodan fazla gelir elde eder veya bir yılda ek geliri 3 bin euroyu aşarsa, bunu Meclis’e bildirmek zorunda kalacak. Ayrıca varılan uzlaşmaya göre milletvekillerinin federal hükümet veya Meclis nezdindeki ücrete tabi lobi çalışmaları da yasaklandı. Aynı şekilde milletvekilleri parlamento çalışmaları kapsamında verdikleri konferanslardan da ücret alamayacak, para bağışı kabul edemeyecek. Milletvekilleri bir şirkete veya fona ortak olmaları durumunda da hisselerinin yüzde 5’i geçmesi durumunda bunu bildirip kamuoyuyla paylaşmak zorunda olacak. Bu oran şimdiye kadar yüzde 25 olarak belirlenmişti.

DAHA FAZLA ŞEFFAFLIK

Milletvekillerinin ortak oldukları şirketin kâr payı dağılımında elde ettiği gelir ile borsada elde ettikleri gelirlerine de açıklama ve bildirme zorunluluğu getiriliyor. Koalisyon ortakları, siyasi partiler yasasında da daha fazla şeffaflık öngören düzenleme konusunda anlaşmaya vardı. Ancak Yeşiller, iktidar ortaklarının geç kaldığı eleştirisinde bulundu. Yeşiller Federal Meclis Grubu Genel Sekreteri Britta Hasselmann, CDU/CSU’ya yönelik çok sert eleştiride bulundu. “CDU/CSU’nun yapısal sorunu bulunuyor. Bu tür milletvekilleri devleti bir av ganimeti gibi görüyor. Artık yeter” diyen Hasselmann, Yeşiller’in haftalar öncesinden bu konuda bir konsept hazırladığını ve tüm partileri davet ettiğini, ancak kimseden yanıt alamadıklarını kaydetti.