Vedalar peş peşe!

Haberin Devamı

Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın kalesini koruyan Manuel Neuer, milli takıma veda etti. 38 yaşındaki kaleci kararını sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.

"TEŞEKKÜRLER ALMANYA"

Bayern Münih'te kariyerine devam eden 38 yaşındaki kaleci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Teşekkürler Almanya. Milli takım formasını giymiş olmaktan dolayı çok memnunun" ifadelerini kullandı.

NEUER'İN MİLLİ TAKIM KARNESİ

Manuel Neuer, 2009'dan bu yana formasını Almanya Milli Takımı'nda 94 maça çıktı. Deneyimli eldiven, bu karşılaşmaların 51'inde kalesini gole kapattı. 118 gol yiyen Neuer, Almanya Milli Takımı ile 1 kez Dünya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

İLKAY GÜNDOĞAN DA BIRAKMIŞTI

Almanya Milli Takımı'nın kaptanı İlkay Gündoğan geçtiğimiz günlerden, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı. İlkay , veda açıklamasında "Bu yolculukta bana eşlik eden tüm taraftarlara, çalışanlara, antrenörlere ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu bir onurdu, teşekkürler Almanya" ifadelerini kullanmıştı. Almanya Milli Takımı formasıyla 82 maça çıkan 33 yaşındaki orta saha, 19 gol kaydetti.