Veda değil, vefa toplantısı

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ETKİNLİĞE, Hannover Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Tevfik Altınpınar, Hannover Bölgesi DİTİB Camii Din Görevlileri ve yöneticileri, Lehrte ve çevresinden gelen vatandaşların katılımıyla gerçekleşen toplantı, yapılan konuşmalar ve din görevlilerin okuduğu ilahilerle devam edip, Davut Sağlam’a verilen teşekkür plaket sonrası sona erdi. Görev süresi dolan din görevlisi Davut Sağlam burada yaptığı konuşmada, “5 yıl içinde birlikte çalıştığım tüm yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Lehrte cemaatimizi hiçbir zaman unutmayacağım. Bu bir veda değil, vefa buluşmasıdır diyorum. Herkese ayrı ayrı şükranlarımı sınarım. Haklarınızı helal edin” dedi.

Hannover Din Hizmetleri Ataşesi Tevfik Altınpınar da “Davut hocamızın, görevini hakkıyla yerine getirdiğini görevim süresince şahitlik ettim. Sizlerin konuşmalarınız da beni teyit ediyor. Kendisine verdiği hizmet için teşekkür ederken, bundan sonraki görev ve yaşamında başarılarının devamını dilerim” diye konuştu.