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Veda değil, vefa toplantısı

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#Almanya#Davut Sağlam #AVRUPADAN HABERLER
Veda değil, vefa toplantısı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 10:29

Almanya’nın Hannover kenti yakınlarında bulunan Lehrte kasabasında beş yıldan beri din görevlisi olarak görev yapan Davut Sağlam’ın görev süresinin dolması nedeniyle, Selimiye Camii yönetimi tarafından bir veda toplantısı organize edildi.

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ETKİNLİĞE, Hannover Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Tevfik Altınpınar, Hannover Bölgesi DİTİB Camii Din Görevlileri ve yöneticileri, Lehrte ve çevresinden gelen vatandaşların katılımıyla gerçekleşen toplantı, yapılan konuşmalar ve din görevlilerin okuduğu ilahilerle devam edip, Davut Sağlam’a verilen teşekkür plaket sonrası sona erdi. Görev süresi dolan din görevlisi Davut Sağlam burada yaptığı konuşmada, “5 yıl içinde birlikte çalıştığım tüm yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Lehrte cemaatimizi hiçbir zaman unutmayacağım. Bu bir veda değil, vefa buluşmasıdır diyorum. Herkese ayrı ayrı şükranlarımı sınarım. Haklarınızı helal edin” dedi.
Hannover Din Hizmetleri Ataşesi Tevfik Altınpınar da “Davut hocamızın, görevini hakkıyla yerine getirdiğini görevim süresince şahitlik ettim. Sizlerin konuşmalarınız da beni teyit ediyor. Kendisine verdiği hizmet için teşekkür ederken, bundan sonraki görev ve yaşamında başarılarının devamını dilerim” diye konuştu.

Veda değil, vefa toplantısı

Veda değil, vefa toplantısı

Veda değil, vefa toplantısı

 

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#Almanya#Davut Sağlam#AVRUPADAN HABERLER

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