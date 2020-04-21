Ve Münih’teki bira festivali iptal edildi

FESTİVALİN iptal edildiğini Bavyera Eyalet Başbakanı ve Hıristiyan Sosyal Birlik Parti (CSU) Genel Başkanı Markus Söder ile Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Dieter Reiter ortak basın toplantısıyla duyurdular. Söder “Madem koronavirüsle yaşamak zorundayız o zaman dikkatli de olmak zorundayız. Aşı bulunana kadar duyarlı olacağız. Riskin büyük olduğunu gördük. Başka da alternatif yok. Bira çadırlarında insanlar birbirine çok yakın duruyor ve şarkı söylüyorlar. Salgının bulaşması için tüm faktörler hazır. Alınan karar ekonomik olarak da zordu. Ancak bizim çeşitli kredi programlarımız var” sözleriyle festivalin bu yıl yapılmayacağını açıkladı. Yurtdışından 2 milyon kişinin katıldığı bira festivalinin iptaline Sosyal Demokrat Partili (SPD) Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Reiter çok üzüldüğünü söyledi. Reiter “Benim için çok üzücü bir gün. Çok acı veren bir önlem. Ama başka çare yok” dedi.

BİR MİLYAR EURO CİRO

Milyonlarca insanın katıldığı ve biranın su gibi aktığı festival, bu yıl 19 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında yapılacaktı. Festival sayesinde sadece bira üreticileri değil, Münih ve çevresindeki oteller, perakendeciler, taksiciler, restoranlar ve konaklama tesisleri büyük gelir elde ediyor. Geçen yıl yapılan festivalde elde edilen ciro yaklaşık bir milyar Euro olarak açıklanmıştı. Münih Bira Festivali Oktoberfest’in ilki 1810 yılında yapıldı. Bira festivali, Birinci Dünya Savaşı’nın hüküm sürdüğü 1914 ile 1918 yılları arasında ve 2. Dünya Savaşı’nın devam ettiği 1939 ile 1945 yılları arasında da yapılamamıştı. 19. yüzyılda da birçok kez iptal edilen festival, bu yılki kararla birlikte tarihinde 25. kezdir yapılamıyor.