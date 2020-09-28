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BERLİN
Haber Giriş: 28.09.2020 - 18:56 | Son Güncelleme:

Ve Loris Karius resmen 1. FC Union Berlin’de!

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Ve Loris Karius resmen 1. FC Union Berlin’de!
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BUNDESLIGA temsilcisi Union Berlin, Fenerbahçeli eski futbolcu Max Kruse'den sonra kadrosunu şimdi de Beşiktaş'ın eski kalecesi Loris Karius ile güçlendirdi.

Bundesliga ekibi 27 yaşındaki kaleciyi Berlin'e, sağlık kontrolünden geçirmek için davet etmişti. Berlin'de muayeneden geçen Karius, Union ile kiralık sözleşme imzaladı. Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile 2022 yılının Haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli kaleci, Union Berlin'de kiralık oynayacak. Karius 2018 yılından 2020 yılına kadar Beşiktaş'ta kiralık forma giymişti.

Ve Loris Karius resmen 1. FC Union Berlin’de

Union Berlin, Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile temmuz ayında sözleşme imzalamıştı. 20 maçta sarı lacivertli forma giyen Kruse, 7 gol atmıştı. Kruse geride kalan iki haftada Union formasıyla bir kez sahaya çıktı.
Ve Loris Karius resmen 1. FC Union Berlin’de

 

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