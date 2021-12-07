Ve koalisyon sözleşmesi imzalandı

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ALMANYA’da 4 yıllık yeni yasama döneminde hükümetin temelini oluşturan sözleşmeyi Başbakanlığı devralacak Olaf Scholz, Yeşiller Partisi Eş Başkanı ve Federal Ekonomi Bakanı olarak görev alacak olan Robert Habeck ve FDP Genel Başkanı ve yeni kabinede Maliye Bakanı olarak yer alan Christian Lindner basına tanıttı. Federal Meclis’te çarşamba günü yapılacak oylamada Başbakan ve yeni kabine seçilerek ve yemin töreninin ardından resmi olarak göreve başlayacak.