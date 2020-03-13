MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriVe karar açıklandı!..
GeriAvrupa Ve karar açıklandı!..
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 13.03.2020 - 19:32,Son Güncelleme:/

Ve karar açıklandı!..

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ve karar açıklandı!..
Abone Olgoogle-news

Bundesliga ve 2. Bundesliga maçları koronavirüs nedeniyle bu hafta oynanmayacak.

Ligin 26. Hafta maçları 13-16 Mart tarihlerinde oynanacaktı. Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada, koronavirüs salgını ve buna bağlı şüpheli vakalardan dolayı bugün başlayacak 26. hafta karşılaşmalarının bilinmeyen bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

Liglere 2 Nisan tarihine kadar ara verilmesi yönündeki öneri ise önümüzdeki pazartesi karara bağlanacak.

Ve karar açıklandı..

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle