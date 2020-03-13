BERLİN
Haber Giriş: 13.03.2020 - 19:32,
Ve karar açıklandı!..
Bundesliga ve 2. Bundesliga maçları koronavirüs nedeniyle bu hafta oynanmayacak.
Ligin 26. Hafta maçları 13-16 Mart tarihlerinde oynanacaktı. Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada, koronavirüs salgını ve buna bağlı şüpheli vakalardan dolayı bugün başlayacak 26. hafta karşılaşmalarının bilinmeyen bir tarihe ertelendiği kaydedildi.
Liglere 2 Nisan tarihine kadar ara verilmesi yönündeki öneri ise önümüzdeki pazartesi karara bağlanacak.
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