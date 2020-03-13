Ve karar açıklandı!..

Ligin 26. Hafta maçları 13-16 Mart tarihlerinde oynanacaktı. Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada, koronavirüs salgını ve buna bağlı şüpheli vakalardan dolayı bugün başlayacak 26. hafta karşılaşmalarının bilinmeyen bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

Liglere 2 Nisan tarihine kadar ara verilmesi yönündeki öneri ise önümüzdeki pazartesi karara bağlanacak.