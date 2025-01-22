Ve beklenen oldu: Dortmund, Nuri Şahin’le yollarını ayırdı

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Bild Sport’ta gazetesinde yer alan habere göre, Dortmund yöneticileri, yaptıkları toplantının ardından başka bir çıkış yolu bulamadıklarını belirterek Nuri ile yola devam etmeyeceklerini söyledi. Kararın şampiyonlar ligi maçının oynandığı maç gecesi verildiği belirtiliyor. Sabah saatlerde Dortmund Takımı Genel Menajeri Lars Ricken’in, Nuri Şahin’in de bulunduğu sırada takıma kararı açıkladığı ifade edildi. Spor Direktörü Sebastian Kehl de daha sonra oyunculara hitap ederek gerekçelerini açıkladı. Nuri Şahin’in bu kararın duyurulmasından sonra takımla vedalaşarak kulübü terk ettiği belirtildi. Sebastian Kehl’in yaptığı konuşmada Nuri Şahin ile yollarının ayrılmasının herkes için bir yenilgi anlamına geldiğini belirttiği kaydedildi.

‘SONUÇLARDAN SORUMLUYUM’

Nuri Şahin Şampiyonlar Ligi’nde Bologna’ya karşı alınan 2-1’lik mağlubiyetin ardından başarısızlıktaki sorumluluğu üstlenmişti. Şahin, alınan kötü sonuçlardan sorumlu olduğunu vurgulayarak, “Bir teknik direktör değişikliği tüm sorunları çözecekse bu benim için problem değil. Ben de zaten bunun için buradayım. Getirdiğimiz performanstan sorumluyum. Sonuçta, ortaya bir şey koymamız gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.