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Avrupa
Haber Giriş: 16.05.2021 - 10:15 | Son Güncelleme:

Ve 49 yıllık rekor Robert Lewandowski'nin...

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Ve 49 yıllık rekor Robert Lewandowski'nin...

Almanya'da Bayern Münih, üst üste 9. şampiyonluğunu ilan ederken; golcü Robert Lewandowski de Gerd Müller'in 49 yıllık rekorunu egale etti.

Bayern Münih'in Polonyalı santrforu Robert Lewandowski, Gerd Müller'in 40 golle elinde tuttuğu "bir Almanya Birinci Ligi (Bundesliga) sezonunda en fazla gol atan futbolcu" rekorunu egale etti.

Ve 49 yıllık rekor Robert Lewandowskinin...

Geçen hafta üst üste 9. şampiyonluğuna ulaşan Bayern Münih, Bundesliga'daki 33. maçında Freiburg'a konuk oldu. Karşılaşma, Freiburg'dan Gulde'nin 29, Günter'in 81, Bayern Münih'ten Lewandowski'nin (penaltıdan) 26 ve Sane'nin 53. dakikada attığı gollerle 2-2 tamamlandı.

Bu sezon 40. kez fileleri havalandıran 32 yaşındaki Lewandowski, Almanya'nın efsane golcülerinden Gerd Müller'e ait Bundesliga rekoruna ortak oldu. Müller, rekoru 1971-72 sezonunda kırmıştı.

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