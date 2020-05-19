VDA uyardı: On binlerce kişi işsiz kalabilir

132 üye şirketle yapılan görüşmeleri değerlendiren VDA, açıklamasında, haziran ayı sonuna kadar sektörde canlılık yaşanmaması durumunda çalışanların yüzde 39’unun işine son verilmesinin beklendiğini kaydetti. Sektörün normalleşme sürecinin temmuz sonuna kadar sarkması halinde işten çıkarılacak sayının daha da artacağına dikkat çekildi. VDA üyesi şirketlerde yaklaşık 187 bin kişi istihdam ediliyor. VDA, sektörün canlanması için destekleme programlarının hayata geçirilmesini talep etti.

Almanya’da salgının başlamasından bu yana otomobil satışlarında büyük düşüş yaşanıyor. Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61 azaldı. Şirketlerin satışlarının durma noktasına gelmesi nedeniyle firmaların yüzde 93’ü kısa süreli çalışma programı uyguluyor.