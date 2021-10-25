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Vazgeçmiyor: ‘Salgın durumu uzatılmayacak’

#Almanya#Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn#Koronavirüs-Salgın
Vazgeçmiyor: ‘Salgın durumu uzatılmayacak’

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, toplumun çeşitlli kesimlerinden gelen eleştirilere rağmen 25 Kasım’dan sonra Almanya’da ‘acil salgın durumu’nun uzatılmayacağını açıkladı. Ancak Spahn, salgının geçmediğini ve temel koronavirüs kurallarının geçerli olacağını söyledi.

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YENİ hükümetin göreve başlamasından önce Almanya’daki ‘acil salgın durumu’nun sona erdireleceğini açıklayan CDU’lu Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, geri adım atmıyor. Konuyla ilgili haber kanallarına konuşan Spahn, yetişkin her beş kişiden birinin aşı olduğunu vurgulayarak, koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan olağanüstü hale artık gerek olmadığını belirtti. Olağanüstü halin kaldırılmasının da salgının sona erdiği anlamına gelmediğini söyleyen Spahn, “Başta 3G kuralı olmak üzere, maske kullanımı, hijyenik tedbirler ile toplu taşıma ve alışverişlerde sosyal mesafeye dikkat edilmesi gibi önlemler devam edecek” dedi. Yasal bir düzenleme ile yerel yönetimlerin kaldırılacak olan ‘acil salgın durumu’ndan bağımsız kendi önlemlerini alabileceklerini kaydeden Sağlık Bakanı, özellikle okullar ve bakımevlerindeki önlemlerin aynen devam etmesinden yana olduğunu söyledi.

VAKALAR ARTIYOR
Almanya’da acil salgın durumu Federal Meclis tarafından en son ağustos ayının sonunda üç aylığına uzatılmıştı. Eğer Meclis tekrar uzatma kararı almazsa ‘acil durum’ kendiliğinden sona ermiş olacak. Meclis tarafından alınan ‘acil salgın durum’ kararı, merkezi ve yerel yönetimlere koronavirüs önlemleri, kısıtlamalar ve aşı tedariki gibi konularda yetki veriyor. Diğer yandan Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından verilen aktüel verilere göre, Almanya genelindeki günlük insidans değeri 110’un üzerine çıktı. Thüringen eyaletinde aynı değerin 200 sınırını aştığı duyuruldu. Son 24 saat içerisinde ülke genelinde toplam 6 bin 573 vaka kayıtlara geçerken, 17 kişinin koronadan vefat ettiği bildirildi. Toplam ölüm sayısı ise 95 bin 117 olarak verildi.

 

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#Almanya#Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn#Koronavirüs-Salgın

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