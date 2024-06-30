Vatandaşlık yasasına kafayı taktılar

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KURULTAYDA, AfD’nin ilk yıllarında olduğu gibi üst pozisyonlar için sürpriz bir mücadele yaşanmadı ve yöneticiler arasında uyum gözlendi. Chrupalla, Eş Başkanı Weidel’i yeniden aday olarak önerdi. Weidel ise Federal Meclis seçim kampanyasını Tino Chrupalla ile birlikte planlamaya başlamak istediğini açıkladı. Weidel yaptığı konuşmada, ilk gün ağırlıklı olarak siyasi partilere ve Anayasayı Koruma Dairesi’ne yüklenirken, Chrupalla parti üyelerine gelecekte aday listelerini hazırlarken daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Weidel, Almanya’nın ‘bir midilli çiftliğine dönüştüğünü’ söyledi ve koalisyon hükümetine seslenerek, “Sayın hükümet, sonunda çekilin, yeni seçimlerin önünü açın” dedi.

İSTİHBARATA ELEŞTİRİ

Weidel, AfD’yi aşırı sağcılık şüphesiyle izleyen iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Dairesi’ni de eleştirdi: “Federal Anayasayı Koruma Dairesi’nin kendisi anayasanın düşmanı haline gelmiştir ve bu haliyle lağvedilmelidir.” Yeni yürürlüğe giren vatandaşlık yasasının, AfD’nin hükümete katılması halinde iptal edileceğini de söyleyen Weidel, “Eğer kendimize çeki düzen vermez ve bu uyanmış hippi çılgınlığına bir son vermezsek, Almanya kendi kendini yok edecek” dedi.

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‘UKRAYNA AB’YE AİT DEĞİL’

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Weidel, koalisyonu gerilimi tırmandırma söylemiyle suçladı. “Bu trafik ışığı bakanları nihayet sorumluluk almalı ve cepheye kendileri gitmeli, ama oğullarımızdan ve babalarımızdan ellerini çekmeliler” diyen Weidel’in, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’nin ve Avrupa’nın bir parçası olmamasının Almanya’nın ve Avrupa’nın çıkarına olduğu yönündeki sözleri büyük alkış aldı.

AfD, 9 Haziran’da yapılan Avrupa seçimlerinde oyların yüzde 15.9’unu alarak büyük başarı yakaladı. Ancak parti kendi beklentilerinin altında kaldı.

9 POLİS YARALANDI

Kurultayda protestolar ve oturma eylemleri de gerçekleşti. AfD’yi protesto eden göstericiler kurultayın yapıldığı binanın karşısında gösterilerini gerçekleştirdi. Bazı AfD’li politikacılar protestolar ve blokajlar nedeniyle Grugahalle’ye zamanında ulaşmakta güçlük çekti. On binlerce AfD karşıtı Ruhr metropolünün sokaklarında yürüyüşe geçti. Polis, gösteriler sırasında bazı şiddet olaylarının yaşandığını ve çok sayıda gözaltı olduğunu açıkladı. AfD’li bir politikacıyı bir grup göstericinin arasından geçirirken iki polis memurunun kafalarından tekmelendiği ve ciddi yaralanma nedeniyle hastaneye kaldırıldıkları belirtildi. Olaylarda 7 polis memuru daha hafif şekilde yaralandı. Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser ‘X’ hesabından şu paylaşımda bulundu: “Aşırı sağcılığa ve ırkçılığa karşı güçlü demokratik güçlere ve barışçıl protestolara ihtiyacımız var. Hiçbir şey şiddeti haklı gösteremez.”