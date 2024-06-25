Vatandaşlık Yasası yürürlüğe giriyor!

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ALMANYA’da Türklerin uzun yıllardır beklediği, Türk vatandaşlığını bırakmadan çoklu vatandaşlığa imkân tanıyan Modern Vatandaşlık Yasası 27 Haziran’dan itibaren yürürlüğe giriyor. Federal Meclis milletvekili Macit Karaahmetoğlu (SPD), şartları yerine getiren tüm Türk vatandaşlarını Alman vatandaşlığına başvurmaları ve Almanya’da demokrasi için aktif olarak çalışmaları çağrısında bulundu. Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli vatandaşların uzun yıllardır çifte vatandaşlık hayali kurduğunu ve bunu haklı olarak talep ettiğini belirten Karaahmetoğlu, yeni yasanın artık buna imkân tanıdığını vurguladı. Karaahmetoğlu, yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

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BİRLİK PARTİLERİ’Nİ SUÇLADI

“Avrupa seçimleri şunu gösterdi: Sağ popülistlerin ve aşırılık yanlılarının taktikleri, memnuniyetsiz ve korkmuş insanlar arasında giderek daha fazla karşılık buluyor. Sosyal grupları birbirine düşürmek, korkuları ve kıskançlık tartışmalarını körüklemek oy kazandırabilir, ancak bu ajitasyon tek bir siyasi çözüm sunmamaktadır. Bu nedenle toplumsal birliktelikten ve dünyaya açık olmaktan yana tavrımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yasanın modernleştirilmesi gerçek ve başarılı bir göç toplumu için gecikmiş bir adım. CDU da göçmenlerin zararına olacak şekilde AfD’nin söylemlerini tekrarlıyor. Birlik Partileri (CDU/CSU) ve bir dereceye kadar da FDP, aylardır reform projesine sadece korkutucu ve basmakalıp sözlerine anlam veremiyorum. Reform tartışmaları sırasında Alman vatandaşlığının ‘satılması’ndan bile söz edildi. Meclis’teki oylama öncesinde CDU’lu milletvekili Stefan Heck’in bazı ifadeleri, milliyetçi düşüncenin izlerinden daha fazlasını içeriyordu. Bu, bir şablon olarak AfD’ye hizmet etti. CDU/CSU, AfD’nin dilini kabul edilebilir hale getirdi.”

‘FARKLI BİR VİZYONA SAHİBİZ’

“SPD olarak ülkemiz ve ayrılmaz parçası demokrasi için farklı bir vizyona sahibiz ve bu reformla bunu daha da güçlendiriyoruz” diyen Macit Karaahmetoğlu, yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, bundan toplumun, ekonominin ve demokrasinin kazançlı çıkacağını ifade etti.

Yeni yasadaki en önemli değişiklik özellikle Türk vatandaşlığından çıkmaya gerek kalmadan Alman vatandaşlığına geçilebiliyor olması. Ayrıca, 8 yıl olan Almanya’da legal olarak yaşıyor olma şartı 5 yıla düşürüldü. Hatta, uyum başarısı göstermiş olanların 3 yıl sonra bile Alman vatandaşlığına geçme hakkı bulunuyor. Alman vatandaşlığına geçeceklerin sosyal yardım almaması ve gelir durumunun olması gerekiyor. Yasada birinci nesle de bir istisna tanındı ve Almanya’ya yaptıkları katkılar nedeniyle Almanca dil yeterliliği aranmayacak.

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