‘Vatandaşlık yasası değişmeyecek’

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ERKEN seçimleri değerlendiren ve çok özel bir dönemden geçildiğini vurgulayan Armin Laschet, bir önceki seçimde başbakan adaylığı sırasında aşırı sağcı AfD’nin oyunun yaklaşık yüzde 10 civarında olduğunu şimdi ise bunun iki katına çıktığına dikkati çekti. Aynı zamanda partisinin de oylarını artırdığını belirten Laschet, “Bu da gösteriyor ki, federal hükümet o kadar başarısız oldu ki, seçmenler diğer partileri tercih ediyor” dedi.

‘ŞARTLAR ÇOK DEĞİŞTİ’

Merkel’in iyi bir başbakan olduğunu ifade eden Laschet, 2015 yılında Suriyeli mülteciler geldiğinde sınırları kapatmayan Merkel’i desteklediğini belirtti. O dönemde yaklaşık 1 milyon Suriyeli mültecinin ülkeye geldiğini belirten Laschet, ardından Türkiye ile yapılan geri kabul anlaşması sonrası mülteci akınının durduğunu söyledi. Laschet, ancak bu süreç içinde ilave olarak Ukrayna’dan 1 milyona yakın mülteci geldiğini hatırlatarak, göç ve mülteci tartışmaları kapsamında şartların çok değiştiğine dikkati çekti.

Laschet, Hürriyet Berlin Temsilcisi Ahmet Külahçı ve Hürriyet muhabiri Murat Tosun’un da aralarında bulunduğu Türk gazetecilerle bir araya geldi.

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‘BÜYÜK DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK’

Laschet, bir soru üzerine, CDU Genel Başkanı ve Birlik Partileri’nin başbakan adayı Friedrich Merz’in iktidara gelmeleri halinde çifte vatandaşlığı iptal edecekleri yönündeki açıklamasını da değerlendirdi. Laschet, vatandaşlık yasasında büyük değişiklik olmayacağını ve burada doğanların gerekli şartları yerine getirmeleri halinde Alman vatandaşlığına sahip olacaklarını söyledi. Çifte vatandaşlık sahibi olan bir kişinin ise teröre bulaşma gibi ağır belirli şartların oluşması durumunda Alman vatandaşlığının geri alınabileceğini söyledi.

CDU milletvekili Armin Laschet, Hürriyet muhabiri Murat Tosun

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‘ÖZDEMİRLE, BAERBOCK’LA ÇALIŞMAK DAHA KOLAY OLUR’

Laschet, seçimlerden sonra “Yeşiller ile mi yoksa SPD ile mi koalisyon kurmak istersiniz” sorusuna ise “Bazı konularda Yeşiller ile bazı konularda ise SPD ile daha iyi çalışabileceğimizi düşünüyorum” cevabını verdi. Pasifist bir parti olarak kurulan Yeşiller’in bugün bu konuda 180 derece bir dönüş yaptığını ve neredeyse ‘militarist bir parti’ olarak adlandırılabileceğini ifade eden Laschet, Ukrayna’ya destek ve savunma sanayinin güçlendirilmesi konusunda Yeşiller ile daha iyi çalışabileceklerini düşündüğünü söyledi. Laschet, “Cem Özdemir’le, Annalena Baerbock ile çalışmak, Saskia Esken (SPD Eş Başkanı) ile çalışmaktan daha kolay olacaktır” dedi. Ancak Laschet, ekonomi konusunda ise bu partiyle çok farklı düşündüklerini ifade etti.

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‘TEK ARABULUCU ÜLKE TÜRKİYE OLDU’

Laschet, dış politika konularına da değindi. Dış siyasette daha politik olmak zorunda olduklarını kaydeden Laschet, “Dış politika, Pekin’e, Ankara’ya giderek onlara ne yapmaları gerektiğini söylemek değildir. Bu, bu hükümetin, daha açık söylemek gerekirse Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un biraz ahlaki üstünlükle, ‘Bunlar yanlıştı’ diyerek verdiği bir görüntüydü. O zaman güvene dayalı bir ilişki olamaz. İçerideki görüşmede ‘Şunlar şunlar yanlış’ diyebilirsin ama Dışişleri Bakanı olarak diğer bakanlarla yaptığın basın toplantısında bu olmaz. Bu Türkiye ilişkilerine zarar verdi. Türk-Alman ilişkileri gerçekçi bir yaklaşım gerektirir. Ukrayna-Rusya çatışmasında Türkiye genelde tarafsız kaldı. Alman tarafı bunu eleştirdi. Ama bence bunu eleştirmemek gerekir. Her ülke kendisi karar vermeli. Ve tahıl müzakereleri başladığında, Türkiye arabulucu olabilen tek ülkeydi. Hiçbir AB ülkesi arabulucu olamadı.”

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‘TRUMP’IN BİZE İHTİYACI VAR’

ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci dönemiyle ilgili de konuşan Laschet, “Trump’ın Ukrayna’daki savaşı bitireceğine inanıyorum. NATO’dan çekileceğine veya bu konuda angajmanının ne olduğunu bilmiyorum. Ama hiçbir ABD başkanının müttefiksiz kalacağını düşünmüyorum. Onun da NATO partnerlerine, yani bize ihtiyacı var.” dedi.