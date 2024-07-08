Vatandaşlık Parası’nda sert tedbirler

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KOALİSYON ortaklarının anlaştığı 31 sayfalık düzenleme metninde, “Yardımların kabul edilebilirliğini sağlamak ve daha fazla insanı işe yerleştirmek için çalışarak karşılık verme’ ilkesini güçlendirmek gerekiyor” denildi. Buna göre, günlük çalışma süresi 6 saati aşan işler için toplamda 3 saatlik (gidiş-dönüş) bir yolculuk süresi kabul edilecek. Daha kısa çalışma sürelerinde ise iş yolculuğu 2.5 saat olacak. Ayrıca, iş merkezleri ‘Vatandaşlık Parası’ alanlar için ikamet ettikleri yerden 50 kilometreye kadar bir iş arayacak.

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Alman Haber Ajansı da, SPD, Yeşiller ve FDP koalisyon ortaklarının yardım alanların yükümlülüklerini sıkılaştırmayı planladıklarını duyurdu. Hükümetin ortak metninde, “Makul bir işi, eğitimi veya entegrasyon önlemini geçerli bir sebep olmadan reddedenler, ‘Vatandaşlık Parası’nın artan kesintileriyle karşılaşacaklar” denildi. Federal hükümet, üç ay boyunca yüzde 30’luk tek tip bir kesinti oranı ve süresi getirecek. İş gücüne kısa sürede katılabilecek durumda olup sosyal yardım alanlar, gelecekte ilgili makama ayda bir şahsen başvurmak zorunda kalacaklar. Vatandaşlık parası alıp da kaçak çalışanlar, üç ay boyunca yüzde 30’luk kesintilerle cezalandırılacak.

Vatandaşlık parası talep edebilmeden önce, kişilerin mevcut kişisel varlıklarını tüketmeleri gerekecek. Emeklilik tasarrufları bu düzenlemeden muaf tutulacak. Ayrıca, iş gücü piyasasına entegrasyon önlemlerini sürekli reddeden kişilere de daha fazla 1 Euro’luk iş verilmesi planlanıyor. Cuma günü, Başbakan Olaf Scholz, Maliye Bakanı Christian Lindner ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, 2025 bütçesi ve bir büyüme paketi üzerindeki haftalar süren müzakerelerde bir anlaşmaya vardılar. Ancak, koalisyon ortakları arasındaki tartışmalar anlaşmadan sonra da devam ediyor.