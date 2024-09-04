‘Yurttaş Parası’ alanlara kötü haber: Zam yok!

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FEDERAL Çalışma Bakanı Hubertus Heil, enflasyonun düşmesi nedeniyle 2025’te Yurttaş Parası zammının olmayacağını duyurdu. Bu kararla, 2025 yılında yalnız yaşayanlar ve tek ebeveynli aileler için Yurttaş Parası ödemesi 563 Euro’da sabit kalacak. Ancak sosyal yardım kuruluşları, Yurttaş Parası’nın hiç artırılmamasının yoksulluk sorununu derinleştireceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Yurttaş Parası miktarının yasalarla belirlendiğini ve bu miktarın yaşamın asgari şartlarını karşılaması gerektiğini savunan Heil, yüksek enflasyon dönemlerinde yardım miktarlarının artırılmasının anayasal bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Heil, bu yıl ise enflasyonun düştüğüne dikkati çekti.

DAHA SIKI DENETİM VE YAPTIRIM

Öte yandan, özellikle Federal Maliye Bakanı Christian Lindner, artan mülteci sayısıyla birlikte Yurttaş Parası maliyetlerinin federal bütçeye getirdiği yükten endişe duyduğunu belirtti. Hükümet, 2025 bütçe görüşmeleri çerçevesinde Yurttaş Parası harcamalarını kontrol altına almak için çeşitli önlemler almayı planlıyor. Bu kapsamda, yardım alanlara daha sıkı denetim ve yaptırımlar uygulanması gündemde. Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, iş gücü piyasasına katılımı teşvik etmek ve Yurttaş Parası alanlara yönelik baskıyı artırmak amacıyla bir dizi önlem planladığını açıkladı. Bu önlemler kapsamında, Yurttaş Parası alanların daha sık iş bulma merkezlerine (Jobcenter) şahsen gitmeleri gerekecek. Bu şekilde daha yakından takip edilecekler. Bu süreçte iş birliği yapmayanlar ise hızla yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Bakan Heil, yardım ödemelerinde yüzde 30’a varan kesintiler yapılmasının planlandığını belirtti.

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SOSYAL YARDIM KURULUŞLARI KARŞI

Ayrıca, iş arayanlara üç saate kadar süren işe gitme mesafeleri dayatılacak ve yalnız yaşayanların taşınması istenebilecek. Heil, bu düzenlemelerin amacının, Yurttaş Parası’nın koşulsuz bir temel gelir olmadığını vurgulamak olduğunu söyledi. Uzun süreli işsizler ise iş bulduklarında ek bir mali destek alacaklar, böylece çalışmanın Yurttaş Parası’na kıyasla daha cazip hale gelmesi hedefleniyor. Bunun yanında, 15 bin Euro olan mevcut tasarruf limiti de artık sadece 6 ay boyunca korunabilecek, bu süreden sonra Yurttaş Parası alanlar daha az birikim tutabilecekler. Sosyal yardım kuruluşları, hükümetin zam yapmama kararına karşı çıkarak, bunun milyonlarca yetişkin ve çocuk için daha da yoksulluğa yol açabileceği eleştirisinde bulunurken, koalisyon ortağı FDP ise daha fazla kesinti yapılması gerektiğini savunuyor.