Vatandaşlık başvuruları için başkonsolosluğumuza bekliyoruz

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* Sayın Başkonsolos, Almanya Türk toplumunun gündemindeki önemli konulardan bir tanesi çifte vatandaşlık. Bu konu hakkında okurlarımıza neler söylemek istersiniz?

Öncelikle Almanya Türk toplumu için böylesine önemli bir konuyu gündemde tuttuğunuz için size teşekkür ederim ve bütün okurlarınızı Başkonsolosluğumuz adına saygı ve sevgiyle selamlamak isterim.

Bildiğiniz gibi, Almanya Federal Cumhuriyeti’nde çifte vatandaşlığa imkân tanıyan yeni Alman Vatandaşlık Yasası 27 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu yasanın çıkması, Almanya Türk toplumunun yıllardan beri beklediği önemli bir gelişmeydi. Bu yasayla birlikte Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının ve Türk kökenlilerin önünde çifte vatandaşlıkla ilgili bir engel kalmamış oldu.





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TÜRK TOPLUMUNUN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ

Vatandaşlarımızın, bu yasanın sağladığı haktan yararlanarak en kısa sürede Alman vatandaşlığını kazanmalarını Türk toplumunun geleceği için önemli görüyoruz. Vatandaşlarımızı her vesileyle Alman vatandaşlığına başvurmaya teşvik ediyoruz.

Öte yandan, geçmişte Alman vatandaşlığını kazanmak için Türk vatandaşlığından izinle çıkan eski vatandaşlarımıza da Türk vatandaşlığını geri kazanmanın yolu açılmış oldu. 27 Haziran 2024 tarihinden itibaren Yeniden Türk Vatandaşlığı Kazanma başvuruları “konsolosluk.gov.tr” üzerinden alınmaya başlamıştır. Bu vesileyle zamanında izinle Türk vatandaşlığından çıkmış bütün eski yurttaşlarımızı, Türk vatandaşlığını yeniden kazanma başvuruları için Başkonsolosluğumuza bekliyoruz.

BASİT VE BÜROKRASİDEN ARINDIRILMIŞ

* Sayın Başkonsolos, Türk kökenlilerin Türk vatandaşlığını yeniden kazanma başvurularını nasıl yapması gerektiği, hangi belgelerin istendiği ve işlem ücretleri hakkında da okurlarımızı bilgilendirir misiniz?

Memnuniyetle. Öncelikle, Türk vatandaşlığını yeniden kazanmak için oldukça kolaylaştırılmış ve hızlandırılmış bir başvuru sistemi geliştirdiğimizi ve bürokrasiyi en aza indirdiğimizi gururla ifade etmek isterim.

Türk vatandaşlığını yeniden kazanmak isteyen eski vatandaşlarımız, “www.konsolosluk.gov.tr” sitesine girip bağlı bulundukları Başkonsolosluğu seçtikten sonra “vatandaşlık” sekmesi altındaki “Yeniden Türk Vatandaşlığı Kazanma Başvurusu” seçeneği işaretleyecekler. Kimlik bilgilerini girerek doğrulama işlemi yaptıktan sonra “Yeniden Vatandaşlık Kazanma Ön Başvuru Formu”nu ve Vatandaşlık Formu’nu doldurup, halihazırda sahip oldukları pasaport resmini sisteme yükleyecekler ve açılan randevu ekranında randevu oluşturacaklar.

Sistem, kişinin yanında getirmesi gereken belgeleri ve randevu teyit e-posta / sms mesajını iletecek. Randevu tarihinde belgelerle birlikte Başkonsolosluğumuza gelinerek belgeler elden teslim edilecek ve böylece başvuru tamamlanmış olacak. Bu kadar basit, hızlı ve bürokrasiden arındırılmış bir işlem.

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GEREKLİ EK BELGELER

Gerekli belgeler ise yukarıda belirttiğim belgelere ilaveten kişinin medeni halini gösteren belge, Türk vatandaşlığının çıktıktan sonra kişinin medeni halinde meydana gelen değişikliği gösteren Türkçe tercümeli ve onaylı belgeler (evlenme, boşanma ve eş ölüm belgesi), Türk vatandaşlığından çıktıktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik var ise, değişikliği gösteren belge (belgenin nüfus kayıtlarına işlenebilmesi için Türk mahkemelerinden tanıma tenfiz yapılması gerekmektedir.)

Türk vatandaşlığını yeniden kazanma başvuruları için bugünün döviz kuruyla 12 Euro. İhtiyaç duyulması halinde gereken tercüme tasdik ücreti ise 18 Euro.

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BAŞVURULAR EN GEÇ 3-4 AYDA TAMAMLANIYOR

* Peki işlem ne kadar sürede sonuçlanıyor, başvurudan sonra Türk vatandaşlığının yeniden kazanılması ne kadar sürüyor?

İnternet üzerinden yapılan ön başvuru ve akabinde Başkonsolosluğumuzda gerçekleştirilen başvuru işlemi çok hızlı bir şekilde sonuçlandırılıyor ve başvurular Başkonsolosluğumuz tarafından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderiliyor.

Başvuruların sonuçlanma süresine ilişkin kesin bir süre verebilmem mümkün değil, ancak bugüne kadarki tecrübemiz, başvuruların en geç 3-4 ay içinde tamamlandığını gösteriyor. Diğer ülkelerin benzer işlemleri sonuçlandırma süreleriyle kıyaslandığında bu çok kısa bir süre.

Başvuru sonucunda, kişinin Türk vatandaşlığını yeniden kazanma talebi olumlu sonuçlandığında Başkonsolosluk olarak bunu ilgili kişiye memnuniyetle bildiriyoruz.

Ayrıca, başvuru sahiplerinin, başvurularının durumunu e-Devlet üzerinden takip edebilmesi de mümkün.

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700’ÜN ÜZERİNDE BAŞVURU SONUÇLANDI

* Başvuru sonucunu ilgili kişilere tebliğ ediyoruz dediniz. Bugüne kadar başvuru sahiplerinden işlemi tamamlanan ve Türk vatandaşlığını yeniden kazanan oldu mu?

Elbette. Bugüne kadar Başkonsolosluğumuza Türk vatandaşlığını yeniden kazanmak amacıyla 1600’ün üzerinde başvuru oldu. Bu başvurulardan 700’den fazlası sonuçlandırılarak başvuru sahiplerine Türk pasaportlarını ve T.C. kimlik kartlarını teslim ettik.

ASKERLİKLE İLGİLİ YAŞ SINIRI YOK

* Okurlarımızın bu konuda cevabını merak ettiği sorulardan bir tanesi de askerlik durumu. Askerlik yapmadan Türk vatandaşlığından çıkan kişilerin, yeniden Türk vatandaşlığını kazandıklarında askerlik yapmaları gerekecek mi? Bu konuda bir yaş sınırı var mı?

Mevzuatımız gereğince, askerlik hizmeti Türk vatandaşı her erkek için bir hak ve görevdir. Halkımız bunu “vatan borcu” ya da “vatani görev” olarak da adlandırıyor.

Askerlik yükümlülüğünde herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor. Bu nedenle, Türk vatandaşlığını yeniden kazanacak kişilerin askerlik işlemleri, önceki askerlik işlemleri dikkate alınarak yürütülüyor. Dolayısıyla, askerlik yapmadan Türk vatandaşlığından çıktıktan sonra yeniden Türk vatandaşlığına girdiğinizde askerlik hizmetini yerine getirmeniz gerekiyor. Bununla ilgili bir yaş sınırı yok.

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* Okurlarımız vatandaşlığın yeniden kazanılması işlemiyle ilgili en sağlıklı ve güncel bilgilere nereden ulaşabilir?

Bütün vatandaşlarımıza Başkonsolosluğumuzun sosyal medya hesaplarını ve internet sitesini düzenli olarak takip etmeyi tavsiye ediyoruz. Bütün konsolosluk işlemleriyle en güncel bilgilere buradan ulaşabilirler.

Türk vatandaşlığının yeniden kazanılması süreciyle ilgili olarak, askerlik ve sosyal güvenlik konuları dahil olmak üzere akla gelebilecek her türlü soruya yanıt veren “Yeniden Türk Vatandaşlığına Başvuru Süreci” adlı bir bilgi kitapçığı var. Vatandaşlarımız bu kitapçığa www.konsolosluk.gov.tr adresinden ve Başkonsolosluğumuz sosyal medya hesaplarıyla internet sitesinden de ulaşabilirler.

ENGEL ORTADAN KALKTI

* Sayın Başkonsolos, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Son olarak vatandaşlarımıza iletmek istediğiniz bir husus var mı?

Çifte vatandaşlık, Almanya Türk toplumunun on yıllardır hasretle beklediği bir gelişmeydi. Bizim mevzuatımız çifte vatandaşlığa izin veriyor. Bunun önündeki engel Alman mevzuatı idi. Şimdi bu engel ortadan kalktı. Dolayısıyla uzun süredir beklenen bu imkândan ivedilikle yararlanmak gerekir. Bugüne kadar çok sayıda vatandaşımız bu haktan yararlanmak için Başkonsolosluğumuzda işlem yaptırdı. Pek çoğu Türk pasaportlarına geri kavuştu. Bu haktan henüz yararlanmamış, bu durumdaki bütün vatandaşlarımızı başvurularını yapmak üzere Başkonsolosluğumuza bekliyoruz. Sizin aracılığınızla bütün vatandaşlarımıza sağlık ve esenlikler diliyorum. Size de bu önemli konuyu gündeme getirdiğiniz için teşekkür ediyorum.