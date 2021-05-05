Vatandaşlığın önünde engeller var

ALMANYA’da nüfus olarak en büyük yoğunluğu oluşturan Türkiye kökenlilerin çifte vatandaşlığa olanak verilmemesi nedeniyle Alman vatandaşlığına sıcak bakmadığına dikkat çekilen tavsiye niteliğindeki raporda, 2019’da toplam 16 bin 235 Türk vatandaşının Alman vatandaşlığına geçiş yaptığını, bu rakamın vatandaşlık koşullarını yerine getiren Türklerin sadece yüzde 1.2’sini kapsadığı vurgulandı. Diğer AB ülkelerinde Almanya’ya göre çok daha fazla insanın, bulunduğu ülkenin vatandaşlığına geçtiğine dikkat çekilen raporda, Almanya’daki vatandaşlık işlemlerinin engellerle dolu olmasından dolayı sayının çok daha az olduğu belirtildi. Diğer yandan Alman vatandaşı olmayan göçmenlerin giderek çoğaldığı ifade edilerek, bunun da başta politik katılım olmak üzere toplumsal eşitsizliği beraberinde getirdiği vurgulandı.



YEREL SEÇİMLERE KATILMA HAKKI

Genel olarak 8 yıldır Almanya’da yaşayan bir göçmenin vatandaşlık dilekçesi vermeye hak kazandığı belirtilerek, bunun uzun bir zaman olduğu ‘Turbo’ işlemlerle bekleme süresinin Almanca konuşma şartı ve toplumsal yaşama uyum koşuluyla 4 yıla indirilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca vatandaşlık için öngörülen testin de fazla bir anlam taşımadığı ifade edilen raporda, 2009’dan beri uygulanan test sorularının bilindiği, teste katılanların yüzde 90’ının başarılı olduğu belirtilerek, asıl vazgeçtirici nedenin ücretler ve dil testi olduğu vurgulandı. Raporda ayrıca seçme ve seçilme hakkına değinilerek, AB ülkesi vatandaşların yerel seçimlerde oy kullanabilmesine rağmen, diğer ülke vatandaşlarının bu haktan yararlanamamasının sorun teşkil ettiği, yerel seçimlere katılma hakkının verilmesinin yerinde olacağı ifade edildi.