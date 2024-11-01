Vatandaşlığa başvuran İsraillilerin sayısında artış oldu

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Almanya İçişleri Bakanlığı’nın, AfD’nin parlamento grubundan gelen soru önergesi üzerine yaptığı açıklamaya göre, 2024 yılının ilk 9 ayında Alman vatandaşlığı için İsrail’den 18 bin 448 başvuru alındı. Açıklamada, İsrail’den 2023 yılında 9 bin 178, 2022 yılında ise toplam 5 bin 705 kişinin Alman vatandaşlığı için başvuruda bulunduğu belirtildi. Ayrıca, İsrail dışında yaşayan ve vatandaşlığa başvuran İsraillilerin bu istatistiğe dahil edilmediği belirtildi. 2021 yılından bu yana Nazi rejiminin zulmüne uğrayanlar ve onların soyundan gelenler, herhangi bir başka şarta gerek kalmaksızın Alman vatandaşı olabiliyor.