‘Vatandaş olun, 23 Şubat’ta sandığa gidin’

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“AVRUPA’da ırkçılık ve yabancı düşmanlığı giderek artmaktadır. Bu zor dönemde mevcut haklarımızı korumak ve yeni kazanımlar elde etmek için tüm kuruluşlarımız güç birliği sergilemeli. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine önem vermeli, dilimizi ve kültürümüzü yaşatmak, Türkçe derslerine katılımı artırmak için çaba göstermelidir. Çifte vatandaşlık hakkını kazanmak, 2024’ün en önemli olayı. Yeni Vatandaşlık Yasası ile daha önceleri Alman vatandaşı olan 800 bin yurttaşımız tekrar Türk vatandaşlığına, diğer yurttaşlarımız da kendi vatandaşlığını koruyarak Alman vatandaşlığına geçme hakkı kazanmıştır. Yurttaşlarımız bu haktan yararlanmak için bir an önce harekete geçmelidir. 23 Şubat 2025’te yapılacak olan Federal Meclis seçimlerinde Alman pasaportu taşıyan yurttaşlarımız mutlaka sandığa gitmeli, demokratik partilere oy vererek ırkçı partilerin önünü kesmeli.”

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‘HALK EĞİTİM MERKEZLERİ AÇILMALI’

“Almanya’daki Türk toplumu ne yazık ki dağınık bir görüntü vermektedir. Derneklerimiz yer ve kira sorunu yaşamakta, farklı yerlerde etkinlik yürüten kuruluşlar arasında kopukluk sürmektedir. Devletimiz, ilk adımda Türklerin yoğun olarak yaşadığı en az 30 kentte

Halk Eğitim Merkezleri açmalı, buralara sosyal danışman ve eğitimciler atamalıdır. Bu merkezlerde müzik, tiyatro, folklor, resim, yapay zekâ, iletişim, ev ödevlerine yardım kursları, veli eğitimi verilmeli, kültür-sanat etkinlikleri düzenlenmeli, dini ve milli bayramlarımız kutlanmalıdır. İçinde çok amaçlı odaları, büyük salonu ve kafesi olan bu merkezler, özerk bir yapıya sahip olmalı, tüm derneklerin yararlandığı, Türk ve Alman toplumunun kaynaştığı yerler olmalıdır. Ancak bu şekilde insanlarımızı kaynaştırmak, bilinçli, eğitimli, haklarına sahip çıkan dinamik bir Türk toplumu yaratmak, Türk diline, kültürüne, ekonomisine ve turizmine katkı sağlamak mümkündür. Almanya’daki Türk toplumu olarak, başta Berlin Büyükelçimiz Ahmet Başar Şen olmak üzere tüm başkonsoloslarımızı, derneklerimizi, yurttaşlarımızı ve iş insanlarını göreve çağırıyoruz.”