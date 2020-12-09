Vardy'ye korner direğini kırdığı için ceza!

Leicester’ın galibiyet golünü 90. dakikada Sheffield doğumlu Jamie Vardy attı. 33 yaşındaki oyuncu gol sevincini korner direğini ikiye bölerek yaşadı. Tecrübeli forvet, sağlam kısmı yerine taksa da sarı kartla cezalandırılmaktan kurtulamadı. Vardy’ye, bu hareketinden dolayı ekstra para cezası verileceği belirtiliyor.