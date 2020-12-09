MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriVardy'ye korner direğini kırdığı için ceza!
GeriAvrupa Vardy'ye korner direğini kırdığı için ceza!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
Haber Giriş: 09.12.2020 - 10:19 | Son Güncelleme:

Vardy'ye korner direğini kırdığı için ceza!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Vardy'ye korner direğini kırdığı için ceza!
Abone Olgoogle-news

Premier Lig’de Leicester City, Çağlar Söyüncü’nün sakatlığı sebebiyle forma giymediği maçta Sheffield United’ı deplasmanda 2-1 yenmişti.

Leicester’ın galibiyet golünü 90. dakikada Sheffield doğumlu Jamie Vardy attı. 33 yaşındaki oyuncu gol sevincini korner direğini ikiye bölerek yaşadı. Tecrübeli forvet, sağlam kısmı yerine taksa da sarı kartla cezalandırılmaktan kurtulamadı. Vardy’ye, bu hareketinden dolayı ekstra para cezası verileceği belirtiliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle